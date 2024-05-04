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Стефано Пиоли оценил свою работу в «Милане»

Стефано Пиоли оценил свою работу в «Милане»
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в преддверии предстоящего матча 35-го тура Серии А с «Дженоа», который состоится завтра, 5 мая, провёл пресс-конференцию, где, в частности, оценил свою работу в клубе.

Италия - Серия А . 35-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Милан
Милан
Не начался
Дженоа
Генуя
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очевидно, что я часть истории «Милана» не только из-за скудетто, но и потому, что я тренировал эту команду в течение пяти сезонов, в которых были как положительные, так и отрицательные моменты.

Когда ты тренируешь такой клуб, как «Милан», середины нет. Меня либо хвалили, либо критиковали», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Напомним, 58-летний специалист занимает должность главного тренера «Милана» с октября 2019 года. За этот период под его руководством «россонери» приняли участие в 236 матчах во всех турнирах, в которых 131 раз одержали победу, 54 раза сыграли вничью и 51 раз проиграли. В сезоне-2021/2022 «Милан» стал чемпионом Италии.

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