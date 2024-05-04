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«Краснодар» не забил во втором подряд матче РПЛ

«Краснодар» не забил во втором подряд матче РПЛ
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4 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Краснодар» и «Ахмат». Команды играли на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Гости одержали победу с минимальным счётом — 1:0. Единственный гол в матче был забит в самом начале второго тайма. На 46-й минуте отличился нападающий «Ахмата» Мохамед Конате.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Конате – 46'    

Таким образом, «Краснодар» не забивает в двух подряд матчах РПЛ. В прошлом туре чемпионата страны «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

После 27 сыгранных матчей в чемпионате России «Ахмат» заработал 32 очка и расположился на 10-й строчке. После аналогичного количества матчей в РПЛ «Краснодар» набрал 50 очков и занимает второе место. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», имеющий в своём активе 50 очков. Отметим, что сине-бело-голубые провели на один матч меньше.

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