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ЦСКА — «Рубин»: казанцы вышли вперёд на 42-й минуте матча

ЦСКА — «Рубин»: казанцы вышли вперёд на 42-й минуте матча
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В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются московский ЦСКА и казанский «Рубин». Игра проводится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Безбородов. Стартовый свисток раздался в 20:30 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
2 : 1
Рубин
Казань
0:1 Рожков – 42'     1:1 Файзуллаев – 45+2'     2:1 Чалов – 74'    

На 42-й минуте Илья Рожков вывел казанцев вперёд.

После 26 туров чемпионата России московский ЦСКА» набрал 38 очков и занимает восьмое место. Казанский «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 37 очков и располагается на девятой строчке. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии команды сыграли вничью (0:0).

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