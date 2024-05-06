ЦСКА — «Рубин»: казанцы вышли вперёд на 42-й минуте матча

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются московский ЦСКА и казанский «Рубин». Игра проводится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Безбородов. Стартовый свисток раздался в 20:30 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.
На 42-й минуте Илья Рожков вывел казанцев вперёд.
После 26 туров чемпионата России московский ЦСКА» набрал 38 очков и занимает восьмое место. Казанский «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 37 очков и располагается на девятой строчке. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии команды сыграли вничью (0:0).
- 6 мая 2024
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