Семак предположил, почему «Зенит» заранее анонсировал продление контракта с ним

Главный тренер петербургского «Зенит» Сергей Семак ответил на вопрос о новом контракте с сине-бело-голубыми.

«Почему о продлении контракта объявили в разгар золотой гонки? Этот вопрос не совсем ко мне. Надо адресовать его нашему руководству, почему решили предподнести эту информацию именно в этот период или почему речь зашла именно сейчас. Думаю, да, посыл руководства в том, что руководство поддерживает команду, тренерский штаб, понимает сложности и проблемы, которые время от времени появляются», – приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Ранее стало известно о том, что «Зенит» продлит контракт с Семаком до лета 2030 года. Об этом сообщила председатель совета директоров клуба Елена Илюхина. По её словам, новое соглашение будет подписано до начала следующего сезона.

Напомним, после 27 туров Российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» набрал 51 очко. Подопечные Сергея Семака занимают первое в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Следом идут «Краснодар» и московское «Динамо», в активе которых по 50 очков.