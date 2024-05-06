Семак: переживаю ли я самый сложный момент за шесть лет в «Зените»? Были моменты и похуже

Главный тренер петербургского «Зенит» Сергей Семак ответил на вопрос о том, переживает ли он сейчас самый сложный момент за шесть лет, на протяжении которых он работает в стане сине-бело-голубых.

«Сложных моментов было предостаточно. Были моменты и похуже, но разница в том, что сейчас важный момент в плане окончания чемпионата — накал и потеря очков более остро ощущаются, нежели в другой промежуток времени в течение сезона», – приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, 6 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Игра закончилась со счётом 1:1. Таким образом, «Зенит» не может победить на протяжении четырёх матчей во всех турнирах. Последний раз коллектив Сергея Семака побеждал 21 апреля в игре 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).