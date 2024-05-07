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Сенников: «Зенит» давно не показывает чемпионскую игру

Сенников: «Зенит» давно не показывает чемпионскую игру
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников заявил, что «Зенит» не показывает чемпионскую игру в последних матчах чемпионата России.

«Зенит» давно не показывает чемпионскую игру. Мне они не нравятся с матча с «Оренбургом». Потом матч с «Рубином», «Динамо», ЦСКА на Кубок России. В первом тайме матча с «Факелом» клуб играл очень медленно, моментов вообще почти не было. Воронежцы оборонялись героически.

Во втором тайме «Зенит» мне понравился, они раскрылись, бежали вперёд, появились зоны. В этой ситуации они должны реализовывать моменты, которые у них были. Нужно было дожимать соперника», — сказал Сенников в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, по итогам 27 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 51 очко. «Краснодар» с 50 очками располагается на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо», в активе которого также 50 очков после 27 матчей.

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