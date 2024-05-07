Андрей Аршавин ответил на вопрос о причинах неудачной серии «Зенита» без побед

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал неудачную серию петербургской команды без побед.

«Зенит» доходит до финальной трети, и там нет решения, кому и как доставить мяч. Поэтому мало моментов, проникновений в штрафную площадь. У «Зенита» очень мало атак с хода, мало контратак. В матче с «Факелом» это проявилось во второй половине второго тайма, когда воронежцы пошли вперёд», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 27 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 51 очко. «Краснодар» с 50 очками располагается на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо», в активе которого также 50 очков после 27 матчей.