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Генассамблея ООН объявила 25 мая Всемирным днём футбола

Генассамблея ООН объявила 25 мая Всемирным днём футбола
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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой 25 мая признаётся Всемирным днём футбола. Об этом информирует пресс-служба международной организации.

Как объясняется, в качестве Всемирного дня футбола выбрано 25 мая, поскольку в эту дату 2024 года исполняется 100 лет с тех пор, как был проведён первый в истории международный турнир по футболу, в котором принимали участие представители всех регионов. Данное соревнование проводилось на Олимпиаде 1924 года, состоявшейся в Париже.

Напомним, в конце апреля исполком Российского футбольного союза утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций от УЕФА и ФИФА. В этой концепции приведён ряд мер, которые позволят российской национальной команде в дальнейшем успешно выступать на международных турнирах. Также в Российской футбольном союзе назвали ориентир для возвращения сборной России к международным матчам. Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.

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