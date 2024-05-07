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Тухель является главным кандидатом на пост нового тренера «Манчестер Юнайтед» — Питер Холл

Тухель является главным кандидатом на пост нового тренера «Манчестер Юнайтед» — Питер Холл
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель, который покинет мюнхенский клуб по окончании нынешнего сезона, является основным кандидатом на замену нидерландскому специалисту Эрику тен Хагу в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист inews Питер Холл.

По информации источника, с наибольшей вероятностью тен Хаг будет уволен по завершении текущего сезона. Новые совладельцы «Манчестер Юнайтед» крайне заинтересованы в кандидатуре немецкого специалиста. В свою очередь, сам Тухель также испытывает желание вернуться в Англию и поработать в стане «красных дьяволов».

Напомним, с 2021 по 2022 год 50-летний специалист занимал должность главного тренера лондонского «Челси», вместе с которым выиграл Лигу чемпионов.

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