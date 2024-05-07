«Боруссия» сыграет в финале Лиги чемпионов в третий раз в своей истории

Обыграв французский «ПСЖ» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:1), дортмундская «Боруссия» обеспечила себе выход в финал этого турнира. Таким образом, «шмели» сыграют в финале Лиги чемпионов в третий раз в своей истории. Ранее немецкий клуб доходил до этой стадии соревнования в 2013 и 1997 годах.

Напомним, игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато из Италии. Матч завершился победой «шмелей» со счётом 1:0 (общ. 2:0).

На 50-й минуте единственный гол в матче забил центральный защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.

В финале Лиги чемпионов «Боруссия» встретится с победителем пары «Реал» — «Бавария», которые сыграют завтра, 8 мая.

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