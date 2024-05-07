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Пари Сен-Жермен — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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«Боруссия» сыграет в финале Лиги чемпионов в третий раз в своей истории

«Боруссия» сыграет в финале Лиги чемпионов в третий раз в своей истории
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Обыграв французский «ПСЖ» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:1), дортмундская «Боруссия» обеспечила себе выход в финал этого турнира. Таким образом, «шмели» сыграют в финале Лиги чемпионов в третий раз в своей истории. Ранее немецкий клуб доходил до этой стадии соревнования в 2013 и 1997 годах.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

Напомним, игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато из Италии. Матч завершился победой «шмелей» со счётом 1:0 (общ. 2:0).

На 50-й минуте единственный гол в матче забил центральный защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.

В финале Лиги чемпионов «Боруссия» встретится с победителем пары «Реал» — «Бавария», которые сыграют завтра, 8 мая.

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