Анчелотти сравнил «Реал» и «Баварию» перед ответной игрой полуфинала Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, можно ли считать матчи «сливочных» с мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов европейским дерби.

«Как клубы мы похожи, мы говорили об этом в Мюнхене. У них отличные традиции, история и большие успехи в Лиге чемпионов. Мы уважаем друг друга, и это справедливо, что так оно и есть. В полуфинале мы должны уважать соперника, в том числе потому, что он играл лучше нас в первом матче», — приводит слова Анчелотти AS.

Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» 8 мая проведут ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который определит соперника дортмундской «Боруссии» в финале турнира. Первая игра в Мюнхене завершилась вничью со счётом 2:2.