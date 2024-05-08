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Анчелотти сравнил «Реал» и «Баварию» перед ответной игрой полуфинала Лиги чемпионов

Анчелотти сравнил «Реал» и «Баварию» перед ответной игрой полуфинала Лиги чемпионов
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, можно ли считать матчи «сливочных» с мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов европейским дерби.

«Как клубы мы похожи, мы говорили об этом в Мюнхене. У них отличные традиции, история и большие успехи в Лиге чемпионов. Мы уважаем друг друга, и это справедливо, что так оно и есть. В полуфинале мы должны уважать соперника, в том числе потому, что он играл лучше нас в первом матче», — приводит слова Анчелотти AS.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» 8 мая проведут ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который определит соперника дортмундской «Боруссии» в финале турнира. Первая игра в Мюнхене завершилась вничью со счётом 2:2.

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