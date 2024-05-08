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Хавбек «Боруссии» Джан — о финале Лиги чемпионов: поедем на «Уэмбли» с желанием победить

Хавбек «Боруссии» Джан — о финале Лиги чемпионов: поедем на «Уэмбли» с желанием победить
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан высказался по итогам ответной игры 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0).

«Невероятно, что это был за матч! Если вы в двух играх с «ПСЖ» не пропускаете ни одного гола, значит, у вас есть качество. Мы все мечтали попасть на «Уэмбли» (на лондонском стадионе пройдёт финал Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»), а теперь мы туда поедем с желанием победить. Я очень горжусь тем, что являюсь капитаном «Боруссии», — приводит слова Джана Fantacalcio Pazzi di Fanta.

Напомним, ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «ПСЖ» состоялся накануне, 7 мая. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато из Италии. Матч завершился победой «шмелей» со счётом 1:0 (общ. 2:0). На 50-й минуте единственный гол в матче забил центральный защитник «Боруссии» Матс Хуммельс. В финале Лиги чемпионов «Боруссия» встретится с победителем пары «Реал» — «Бавария», которые сыграют сегодня, 8 мая.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    
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