Хуммельс — о победе над «ПСЖ»: это большой день для всех нас

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс высказался по итогам ответной игры 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0).

«Это большой день для всех нас. Мы очень близки к тому, чтобы реализовать мечту, но сейчас мне нужно хорошенько отпраздновать эту победу», — приводит слова Хуммельса Fantacalcio Pazzi di Fanta.

Напомним, ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «ПСЖ» состоялся накануне, 7 мая. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато из Италии. Матч завершился победой «шмелей» со счётом 1:0 (общ. 2:0). На 50-й минуте единственный гол в матче забил центральный защитник «Боруссии» Матс Хуммельс. В финале Лиги чемпионов «Боруссия» встретится с победителем пары «Реал» — «Бавария», которые сыграют сегодня, 8 мая.