Эракович: наша тактика — не поддаваться панике и не думать о «‎Динамо»‎ с «‎Краснодаром»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о положении команды в турнирной таблице чемпионата России.

«Мы во всех соревнованиях стараемся не пропускать мячи и забивать. Сейчас у нас есть преимущество в одно очко. Наша тактика – не поддаваться панике, не думать о «‎Динамо»‎ и «‎Краснодаре»‎. Всё зависит исключительно от нас», — передаёт слова Эраковича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 51 очко за 27 матчей. Однако «Зенит» не смог одержать победу в последних трёх матчах чемпионата страны. «Краснодар» и «Динамо» отстают от петербуржцев на одно очко.