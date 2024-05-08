Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эракович: наша тактика — не поддаваться панике и не думать о «‎Динамо»‎ с «‎Краснодаром»

Эракович: наша тактика — не поддаваться панике и не думать о «‎Динамо»‎ с «‎Краснодаром»
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о положении команды в турнирной таблице чемпионата России.

«Мы во всех соревнованиях стараемся не пропускать мячи и забивать. Сейчас у нас есть преимущество в одно очко. Наша тактика – не поддаваться панике, не думать о «‎Динамо»‎ и «‎Краснодаре»‎. Всё зависит исключительно от нас», — передаёт слова Эраковича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 51 очко за 27 матчей. Однако «Зенит» не смог одержать победу в последних трёх матчах чемпионата страны. «Краснодар» и «Динамо» отстают от петербуржцев на одно очко.

Материалы по теме
«Зенит» борется за шестое чемпионство подряд. Почему важно быть на игре с ЦСКА
«Зенит» борется за шестое чемпионство подряд. Почему важно быть на игре с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android