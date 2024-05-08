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Семак: все ребята стараются приносить пользу, но хочется, чтобы нападающие больше забивали

Семак: все ребята стараются приносить пользу, но хочется, чтобы нападающие больше забивали
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил работу своих футболистов. Специалист заявил, что хотел бы видеть больше голов от нападающих своей команды. В то же время Семак подчеркнул, что все футболисты сине-бело-голубых пытаются приносить пользу.

«Все ребята стараются приносить пользу команде. В каких-то матчах Артур, в каких-то — Педро, Саша Ерохин вышел и помог команде. Конечно, нам хочется, чтобы наши нападающие забивали больше. Что касается других игроков, все готовы. Мы верим, каждый из них может принести пользу команде, что они и делают», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 51 очко за 27 матчей. Однако «Зенит» не смог одержать победу в последних трёх матчах чемпионата страны.

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