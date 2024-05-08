Семак: все ребята стараются приносить пользу, но хочется, чтобы нападающие больше забивали

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил работу своих футболистов. Специалист заявил, что хотел бы видеть больше голов от нападающих своей команды. В то же время Семак подчеркнул, что все футболисты сине-бело-голубых пытаются приносить пользу.

«Все ребята стараются приносить пользу команде. В каких-то матчах Артур, в каких-то — Педро, Саша Ерохин вышел и помог команде. Конечно, нам хочется, чтобы наши нападающие забивали больше. Что касается других игроков, все готовы. Мы верим, каждый из них может принести пользу команде, что они и делают», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 51 очко за 27 матчей. Однако «Зенит» не смог одержать победу в последних трёх матчах чемпионата страны.