Семак: руководители «Зенита» вправе говорить команде, что считают нужным

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об общении руководителей клуба с футболистами.

«Наши руководители заходят в раздевалку только после игры и вправе говорить команде, что считают нужным. У нас есть главный тренер, который после игры доносит свои выводы. Руководство, если считает нужным, может говорить с командой в любое время», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 51 очко за 27 матчей. Однако «Зенит» не смог одержать победу в последних трёх матчах чемпионата страны. «Краснодар» и «Динамо» отстают от петербуржцев на одно очко.