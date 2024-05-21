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Чемпионат Европы по футболу U17: расписание матчей 21 мая 2024 года

Чемпионат Европы по футболу U17: расписание матчей 21 мая 2024 года
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Сегодня, 21 мая, состоится второй игровой день молодёжного чемпионата Европы по футболу среди сборных до 17 лет. Турнир проходит на Кипре.

Сегодня запланировано проведение четырёх матчей 1-го тура в группах C и D:

  • Словакия U17 — Швеция U17 (18:00 мск);
  • Испания U17 — Португалия U17 (18:00 мск);
  • Италия U17 — Польша U17 (20:30 мск);
  • Франция U17 — Англия U17 (20:30 мск).

Хозяином молодёжного чемпионата Европы стал Кипр. В турнире принимают участие 16 европейских футбольных сборных, распределённые на четыре группы. В финальную часть чемпионата выйдут восемь команд, которые посоревнуются в плей-офф за титул лучшей молодёжной команды Европы до 17 лет. Турнир будет проходить с 20 мая 2024 года по 5 июня 2024 года.

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