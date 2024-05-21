Чемпионат Европы по футболу U17: расписание матчей 21 мая 2024 года

Сегодня, 21 мая, состоится второй игровой день молодёжного чемпионата Европы по футболу среди сборных до 17 лет. Турнир проходит на Кипре.

Сегодня запланировано проведение четырёх матчей 1-го тура в группах C и D:

Словакия U17 — Швеция U17 (18:00 мск);

Испания U17 — Португалия U17 (18:00 мск);

Италия U17 — Польша U17 (20:30 мск);

Франция U17 — Англия U17 (20:30 мск).

Хозяином молодёжного чемпионата Европы стал Кипр. В турнире принимают участие 16 европейских футбольных сборных, распределённые на четыре группы. В финальную часть чемпионата выйдут восемь команд, которые посоревнуются в плей-офф за титул лучшей молодёжной команды Европы до 17 лет. Турнир будет проходить с 20 мая 2024 года по 5 июня 2024 года.