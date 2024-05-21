Вчера, 20 мая, матчем Сербия U17 — Украина U17 стартовал молодёжный чемпионат Европы по футболу до 17 лет. Континентальное первенство проходит на Кипре. В первый игровой день состоялось четыре матча в группах А и В.

Чемпионат Европы по футболу U17, результаты матчей 20 мая 2024 года:

Сербия 1:0 Украина;

Дания 2:0 Уэльс;

Кипр 0:5 Чехия;

Хорватия 0:0 Австрия.

Напомним, хозяином молодёжного чемпионата Европы стал Кипр. В турнире принимают участие 16 европейских футбольных сборных, распределённые на четыре группы. В финальную часть чемпионата выйдут восемь команд, которые посоревнуются в плей-офф за титул лучшей молодёжной команды Европы до 17 лет. Турнир будет проходить с 20 мая 2024 года по 5 июня 2024 года.