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Чемпионат Европы по футболу U17: результаты матчей 20 мая 2024 года

Чемпионат Европы по футболу U17: результаты матчей 20 мая 2024 года
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Вчера, 20 мая, матчем Сербия U17 — Украина U17 стартовал молодёжный чемпионат Европы по футболу до 17 лет. Континентальное первенство проходит на Кипре. В первый игровой день состоялось четыре матча в группах А и В.

Чемпионат Европы по футболу U17, результаты матчей 20 мая 2024 года:

  • Сербия 1:0 Украина;
  • Дания 2:0 Уэльс;
  • Кипр 0:5 Чехия;
  • Хорватия 0:0 Австрия.

Напомним, хозяином молодёжного чемпионата Европы стал Кипр. В турнире принимают участие 16 европейских футбольных сборных, распределённые на четыре группы. В финальную часть чемпионата выйдут восемь команд, которые посоревнуются в плей-офф за титул лучшей молодёжной команды Европы до 17 лет. Турнир будет проходить с 20 мая 2024 года по 5 июня 2024 года.

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