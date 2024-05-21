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Вернблум признался, что в ЦСКА ему не нравилась еда клубного повара

Вернблум признался, что в ЦСКА ему не нравилась еда клубного повара
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум сообщил, что во времена выступлений за армейцев ему не нравилась еда клубного повара.

«У нас был свой повар. Хочешь омлета — он готовил, хочешь каши — он готовил. Он знал, что определённый процент наших бонусов достаётся ему и другим людям в команде. Повара, массажисты и физиотерапевты щедро вознаграждались, если команда играла хорошо. Мы все стремились к одним и тем же целям, все получали дополнительную плату, если мы их достигали.

Его еда была пресной и не очень красочной. Но у меня нет высоких требований. На вкус эта еда была намного лучше, чем всё, что я мог приготовить сам», — приводит слова Вернблума Аftonbladet.

Напомним, Вернблум перешёл в ЦСКА в январе 2012 года из «АЗ Алкмар». Всего в составе армейцев Вернблум принял участие в 224 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал 17 результативных передач. Летом 2018-го Вернблум покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Помимо профильного амплуа, футболиста в ЦСКА также использовали в нападении, где Вернблум забивал голы, и на позиции центрального защитника.

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