Вернблум признался, что в ЦСКА ему не нравилась еда клубного повара

Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум сообщил, что во времена выступлений за армейцев ему не нравилась еда клубного повара.

«У нас был свой повар. Хочешь омлета — он готовил, хочешь каши — он готовил. Он знал, что определённый процент наших бонусов достаётся ему и другим людям в команде. Повара, массажисты и физиотерапевты щедро вознаграждались, если команда играла хорошо. Мы все стремились к одним и тем же целям, все получали дополнительную плату, если мы их достигали.

Его еда была пресной и не очень красочной. Но у меня нет высоких требований. На вкус эта еда была намного лучше, чем всё, что я мог приготовить сам», — приводит слова Вернблума Аftonbladet.

Напомним, Вернблум перешёл в ЦСКА в январе 2012 года из «АЗ Алкмар». Всего в составе армейцев Вернблум принял участие в 224 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал 17 результативных передач. Летом 2018-го Вернблум покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Помимо профильного амплуа, футболиста в ЦСКА также использовали в нападении, где Вернблум забивал голы, и на позиции центрального защитника.