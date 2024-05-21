«Великая страна на Востоке, тогда я гордился этим». Вернблум — о переезде в Россию

Бывший опорный полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о своих эмоциях перед переездом в Россию из Нидерландов в январе 2012 года.

«До этого только Юнас Валлерстедт (экс-нападающий ФК «Москва» (январь-июль 2003 гг.). — Прим. «Чемпионата») предпринял попытку поиграть в великой стране на Востоке. Говорили, что его выгнали всего через несколько месяцев. Но в любом случае он вернулся домой целым и невредимым, ведь мы вместе с ним выигрывали чемпионат Швеции в 2007 году.

Я бы стал первопроходцем, открывшим дверь шведским футболистам в Россию. Сегодня это уже особо не радует, но тогда я гордился. Белый неряха из Кунгэльва, который осмелился совершить прыжок и переехать в самую большую страну мира!» — приводит слова Вернблума Aftonbladet.

Вернблум перешёл в ЦСКА из «АЗ Алкмар». Всего в составе армейцев Вернблум принял участие в 224 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал 17 результативных передач. Летом 2018-го Вернблум покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Помимо профильного амплуа, футболиста в ЦСКА также использовали в нападении, где Вернблум забивал голы, и на позиции центрального защитника.

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