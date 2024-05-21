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Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Сочи» — «Краснодар»

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Сочи» — «Краснодар»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Краснодар» (2:3).

«Очень сложная игра для Шадыханова. Правильно разобрался на 83-й минуте и назначил 11-метровый за фол по неосторожности игрока «Сочи», который попал по ноге сопернику. Это ключевое решение, это сложно психологически. Шадыханов не подвержен влиянию игроков, и это говорит о том, что он хороший арбитр», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, 18 мая состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретились «Сочи» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Шадыханов. Матч завершился победой гостей со счётом 3:2.

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