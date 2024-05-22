«Это была золотая эпоха». Модрич — о завершении карьеры Тони Крооса

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отреагировал на новость, что 34-летний хавбек «сливочных» Тони Кроос принял решение завершить карьеру после Евро-2024.

«Для меня было честью разделить с тобой центр поля «Реала». Мы никогда не забудем эту золотую эпоху нашей жизни. Есть только «Реал» и ничего больше», — написал Модрич в соцсети Х (ранее Twitter).

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Немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов). Ранее футболист также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер».

За сборную Германии Кроос провёл 108 матчей и забил 17 мячей. С национальной командой он завоевал золото чемпионата мира 2014 года, стал бронзовым призёром ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016.

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