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Лотар Маттеус назвал Тони Крооса величайшим немецким футболистом

Лотар Маттеус назвал Тони Крооса величайшим немецким футболистом
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Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус отреагировал на новость о завершении карьеры полузащитником «Реала» и сборной Германии Тони Кроосом. 34-летний Тони закончит карьеру после выступления на чемпионате Европы – 2024.

«Кроос, пожалуй, величайший немецкий футболист. Он выигрывал чемпионат мира и много раз становился победителем Лиги чемпионов. Он может завоевать титул чемпиона Европы. Это подходящее время для ухода», – приводит слова Маттеуса журналист Максимилиан Кох в своих социальных сетях.

Немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов). Ранее футболист также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер».

За сборную Германии Кроос провёл 108 матчей и забил 17 мячей. С национальной командой он завоевал золото чемпионата мира 2014 года, стал бронзовым призёром ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016.

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