Главная / Lifestyle / Статьи /

Самый низкий качок России. История Алексея Савко

Яна Пивоварова
Самый низкий качок России жмёт 132 кг. Рост Алексея — 136 см
Как Алексей Савко дорос до мастера спорта и стал звездой.
Lifestyle / Город 0

Наш сегодняшний герой отличается от остальных спортсменов не только невероятной харизмой, но и ростом. Речь пойдёт об Алексее Савко – актёре, пауэрлифтере и блогере.

Немного биографии

  • Имя: Алексей Савко
  • Возраст: 22 года
  • Вес: 60 кг
  • Рост: 136.6 см

Алексей родился в Беларуси в городе Гродно. К моменту окончания школы в колледже искусств объявили набор на актёрский курс, куда Лёша с лёгкостью прошёл.

В местные театры Алексея не взяли. Тогда он, выступая в клубах на хип-хоп вечеринках, решил связать жизнь с шоу-бизнесом. И вскоре стал блогером.

История успеха

Алексей Савко обладает удивительной харизмой и силой воли. До того как выйти на экран, актёр ежедневно работал над собой. Не только в мастерской колледжа искусств, но и в спортзале. Трудно поверить, но этот невысокий парень выполняет жим штанги лёжа весом в 132.5 кг!

Зарождение популярности Лёши началось в «Инстаграм». Он стал появляться в «вайнах» Ники Вайпер, Nemajor, Анны Кривули и многих других.

Затем его заметили и на YouTube. Ещё в Гродно Алексей успел стать мастером спорта по пауэрлифтингу и чемпионом Беларуссии! Это ему помогло в России попасть на известный YouTube канал – Body Mania. Там гродненец снимался в нескольких пранках и даже взял интервью у известного синтольщика Кирилла Терёшина, известного как Руки-базуки.

Сейчас Лёша Савко часто появляется на канале Олега Майами «Директор Ютуба». А с недавних пор стал вести свой канал «ПОЛКИЛО», где за 2 недели набралось почти 40 тысяч подписчиков.

Телеэкраны актёр-спортсмен тоже не обошёл стороной. За год жизни в Москве он снялся в двух сериалах: «Гранд Лион» и «Улица». Рядом с Алексеем всегда много красивых и спортивных девушек.

Всем своим видом Алексей демонстрирует уверенность в себе и самодостаточность. Можем лишь высказать слова уважения и пожелать успеха!

Как Емельяненко избавился от пуза. Лучшие упражнения для пресса от бойца ММА
Тяжеловес похвастал прессом и рассказал, как добился результата.
Герой с плаката: как выглядят кинозвёзды 90-х сейчас
Кто из них смог сохранить спортивную форму? Удалось не всем.
Самые сложные отжимания: в мире их делают единицы
Новые мировые рекорды от воркаутеров из России. А вы думали, что умеете отжиматься?
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Популярные материалы
Герой с плаката: как выглядят кинозвёзды 90-х сейчас
Герой с плаката: как выглядят кинозвёзды 90-х сейчас
Как Емельяненко избавился от пуза. Лучшие упражнения для пресса от бойца ММА
Как Емельяненко избавился от пуза. Лучшие упражнения для пресса от бойца ММА
TOP 3
Мимо Кремля или Эрмитажа. Какой полумарафон лучше? Битва столиц
Эксклюзив
Мимо Кремля или Эрмитажа. Какой полумарафон лучше? Битва столиц
Бег
10 продуктов с высоким содержанием белка. Что съесть после тренировки
10 продуктов с высоким содержанием белка. Что съесть после тренировки
Как научиться подтягиваться больше. Советы тренера
Как научиться подтягиваться больше. Советы тренера
Фитнес