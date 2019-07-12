Самый низкий качок России жмёт 132 кг. Рост Алексея — 136 см

Как Алексей Савко дорос до мастера спорта и стал звездой.

Наш сегодняшний герой отличается от остальных спортсменов не только невероятной харизмой, но и ростом. Речь пойдёт об Алексее Савко – актёре, пауэрлифтере и блогере.

Немного биографии

Имя: Алексей Савко

Возраст: 22 года

Вес: 60 кг

Рост: 136.6 см

Алексей родился в Беларуси в городе Гродно. К моменту окончания школы в колледже искусств объявили набор на актёрский курс, куда Лёша с лёгкостью прошёл.

В местные театры Алексея не взяли. Тогда он, выступая в клубах на хип-хоп вечеринках, решил связать жизнь с шоу-бизнесом. И вскоре стал блогером.

История успеха

Алексей Савко обладает удивительной харизмой и силой воли. До того как выйти на экран, актёр ежедневно работал над собой. Не только в мастерской колледжа искусств, но и в спортзале. Трудно поверить, но этот невысокий парень выполняет жим штанги лёжа весом в 132.5 кг!

Зарождение популярности Лёши началось в «Инстаграм». Он стал появляться в «вайнах» Ники Вайпер, Nemajor, Анны Кривули и многих других.

Затем его заметили и на YouTube. Ещё в Гродно Алексей успел стать мастером спорта по пауэрлифтингу и чемпионом Беларуссии! Это ему помогло в России попасть на известный YouTube канал – Body Mania. Там гродненец снимался в нескольких пранках и даже взял интервью у известного синтольщика Кирилла Терёшина, известного как Руки-базуки.

Сейчас Лёша Савко часто появляется на канале Олега Майами «Директор Ютуба». А с недавних пор стал вести свой канал «ПОЛКИЛО», где за 2 недели набралось почти 40 тысяч подписчиков.

Телеэкраны актёр-спортсмен тоже не обошёл стороной. За год жизни в Москве он снялся в двух сериалах: «Гранд Лион» и «Улица». Рядом с Алексеем всегда много красивых и спортивных девушек.

Всем своим видом Алексей демонстрирует уверенность в себе и самодостаточность. Можем лишь высказать слова уважения и пожелать успеха!

Как Емельяненко избавился от пуза. Лучшие упражнения для пресса от бойца ММА Тяжеловес похвастал прессом и рассказал, как добился результата.

Герой с плаката: как выглядят кинозвёзды 90-х сейчас Кто из них смог сохранить спортивную форму? Удалось не всем.