Рельеф за месяц. Как работает женская сушка на личном опыте

С помощью диет и тренировок дома Дарье Дмитриевой удалось избавиться от 12 процентов жира за 5 недель.

Рельефное тело — то, о чём мечтает большинство посетителей спортивного зала. Однако достичь желаемого результата с помощью одних тренировок или, наоборот, только благодаря диете не получится. Здесь нужен комплексный подход, который чаще всего называют сушкой. К ней прибегают не только профессиональные спортсмены, но и те, кто хочет привести себя в форму перед летом или особым событием.

Тренер и чемпион по фитнесу и бодибилдингу Юрий Спасокукоцкий знает все нюансы процесса сжигания жира. Десятки людей изменили тело к лучшему под его руководством. Но самый впечатляющий результат показала Дарья Дмитриева. Рассказываем, как девушке удалось избавиться от 12% жира и обрести рельеф всего за месяц.

Как работает женская сушка на личном опыте?

Дарья решилась на сушку в летнее время, чтобы привести себя в порядок. До этого девушка не занималась спортом регулярно, не считала калории и грешила сладостями. Кроме того, Дарья — мама. К началу усиленной работы над телом её ребёнку исполнилось три года. Юрий рассказывает, что его подопечной удалось показать удивительный результат для новичка. Ведь обычно процесс жиросжигания отнимает как минимум пару месяцев.

Дарья и Юрий на тренировке Фото: youtube.com/user/YuryfromUkrain/

Юрий: Сработало несколько факторов. Во-первых, программа тренировок и питания работали на максимально быстрый результат. Дарья, со своей стороны, всё строго выполняла. Во-вторых, сработал эффект новичка. В таком случае анаболизм, то есть рост мышечной массы, больше.

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5 недель диеты и домашних тренировок без химии

Дарья занималась в домашних условиях под удалённым, но чутким руководством тренера. Её ежедневный калораж не превышал 1200 ккал. Рацион был строго сбалансирован: в него входило около 30% сложных углеводов, 50% белков и 20% жиров. По словам Юрия, многие девушки не могут просушиться на такой диете. Он отметил, что одним из важных факторов стремительного похудения оказалась изначальная несклонность к полноте. Соотвественно, когда Дмитриева выстроила систему питания и исключила из неё вредные продукты, она с лёгкостью достигла видимого результата.

Питание Дарьи во время сушки Фото: youtube.com/user/YuryfromUkrain/

Кроме того, Дарья поспешила заявить подписчикам, что она не прибегала к химии во время наращивания мышечной массы. Её максимум в использовании добавок — протеин и BCAA. Выбор девушки пал на гороховый белок, на котором она готовила разнообразные ПП-блюда.

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Результат сушки в процентах и сантиметрах

Первый замер Дарья провела 9 июля и её вес составил 61 кг, объём талии — 70 см, бёдер — 99 см, а ноги — 57 см. Чуть больше чем через месяц, 14 августа, девушка увидела на весах отметку в 55 кг. Пропорции тела также заметно уменьшились и стали равны 62/92,5/51 см соотвественно. Интересно, что количество жира в организме уменьшилось на целых 12%.

Фото: instagram.com/superbiceps/

Фото: instagram.com/superbiceps/

Сохранился ли эффект после сушки?

Естественно, эффект от жиросжигания не будет вечным, если его не поддерживать с помощью спорта и питания. Сейчас Дарья выглядит хорошо, но подсушивается только к лету.

Я увидела, какой я могу быть. И что могу быть такой, когда захочу.

Девушка продолжает тренироваться, но уже может позволить себе мелкие радости в еде: например, пирожное. Она искренне считает, что уделять время спорту необходимо всегда, а женщинам не стоит бояться перекачаться.

Полное интервью Дарьи Дмитриевой можно посмотреть на YouTube-канале Юрия Спасокукоцкого.