Подвиг Льюиса Пью: эко-активист проплыл в водах Антарктиды ради спасения планеты

Каждый его заплыв — призыв к защите окружающей среды. Чем это поможет экологии?

Льюис Пью — британский пловец, эко-активист и посол доброй воли программы ООН по окружающей среде, который знаменит своими заплывами в экстремальных условиях. Он стал первым человеком, проплывшим длинные дистанции в каждом из пяти мировых океанов. Своими действиями он пытается привлечь внимание общественности и политиков к проблемам морских ресурсов и климата. В 2014 году в рамках проекта «Семь морей» он совершил марафонские заплывы в Эгейском, Красном, Чёрном, Средиземном, Аравийском, Адриатическом и Северном морях. А 24 января 2020 Льюис проплыл в Восточной Антарктиде по реке, которая образовалась из-за таяния ледников.

Десять минут во льдах: как Льюис Пью плыл в водах Антарктиды?

Спортсмен намеренно отказался от любых средств защиты. Он был только в плавках, очках и шапочке, плыл без сопровождения, совершенно один во льдах Антарктиды. Кроме того, у него не было возможности вернуться назад, если бы что-то произошло. Пью отметил, что из-за глобального потепления температура воды была всего лишь 0 градусов по Цельсию, а во время заплыва он наблюдал повсюду талые воды.

Чистая вода без примесей и неоднородностей может не замерзать аж до -48 градусов по Цельсию. Интересно, что при достижении критически низкой температуры она превратиться в лёд практически моментально.

В Восточной Антарктиде была установлена рекордно низкая температура на Земле, и экоактивист заявил, что этот заплыв был самым страшным в его жизни, но в то же время самым прекрасным.

Этот заплыв — это опыт 33 лет тренировок, и всё ради 10 минут и 17 секунд вниз по этой реке.

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На пресс-конференции в Москве пловец рассказал, что за то короткое время в воде он успел испытать сильный страх.

Пока плыл, услышал взрыв, как будто выстрелила пушка. Я испугался, что ледяная масса сейчас обрушится на меня, но это была просто трещина во льду.

От испуга британец начал плыть настолько быстро, что, по его ощущениям, мог бы установить новый мировой рекорд на дистанции 200 метров.

Несмотря на все непредвиденные происшествия, Льюис на протяжении всего испытания восхищался природой. По его словам, река в Антарктиде была самым красивым местом на Земле, которое он когда-либо посещал.

Меня потрясла красота этого места, в частности цвета. Когда я начал заплыв, стены вокруг меня были бирюзовыми, за следующим поворотом они были темно-синими, за следующим — серо-синими. Потом лёд стал цвета индиго, а затем меня обволокла тьма, я не мог ничего видеть, и мне пришлось снять очки, чтобы смотреть, куда плыву.

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Британец также отметил, что для заплыва в настолько экстремальных условиях, необходимо быть максимально похожим на животных, которые обитают в этой местности. Например, белые медведи и моржи, которые населяют Антарктиду, имеют защитный слой жира. Именно поэтому Пью пришлось есть всё, что возможно, «настолько часто, насколько мог».

Чем заплыв в Антарктиде поможет экологии?

Льюис Пью призвал к созданию сети охраняемых морских районов в Южном океане вокруг континента и к тому, чтобы Конференция Объединённых наций по изменению климата приняла срочные меры по борьбе с глобальным потеплением. Спортсмен однозначно обратил внимание общественности к значимой проблеме.

Заплывы британского эко-активиста уже помогли сохранить 2,2 квадратных метра океана, в том числе море Росса.