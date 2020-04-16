Последний чемпион СССР по бодибилдингу ушёл жить в лес. Странная история Кирилла Дубкова

Что-то заставило спортсмена променять все свои возможности и перспективы на жизнь в глуши.

Вам когда-нибудь хотелось бросить всё и начать новую жизнь? Такие мысли часто посещают в период депрессии или череды неудач на пути к заветной мечте. И порой люди расстаются с комфортной городской суетой и уезжают вдаль от цивилизации, нисколько об этом не жалея. Такой путь избрал и чемпион СССР по бодибилдингу Кирилл Дубков. Рассказываем, как сейчас живёт спортсмен, решивший променять славу и гору мышц на спокойствие в деревне.

Кто такой Кирилл Дубков?

Дубков – последний чемпион СССР по бодибилдингу. Да, именно такой нескромный титул носит мужчина, который в начале 90-х покорял физической формой пьедесталы соревнований. Кирилл Александрович признаётся, что любовь к спорту появилась у него весьма спонтанно. Всё началось с подаренного на день рождения фотоаппарата.

Я фотографировал себя со стороны и понял, что сложен спортивно, атлетично.

Фото: Из личного архива героя

Соревновательная карьера Дубкова продлилась всего три года: с 1989-го по 1992-й. Но, несмотря на небольшой опыт в состязаниях, он сумел взять первенство на чемпионате 1991 года в категории до 80 килограммов. Чемпионат проводился осенью, а зимой Советский Союз распался. Таким образом Кирилл Александрович и получил знаменитый титул.

Как выглядели фитнес-тренажёры 100 лет назад? В России ими пользуются до сих пор Чудо-аппараты даже засветились в фильме «Любовь и голуби».

Железные картины: 7 фильмов о бодибилдинге всех времён Они точно не дадут скучать без спортзала в этом апреле.

Драматичный путь к международному титулу

После этого мужчина не стал бросать любимое занятие. Он продолжал тренироваться и даже попробовал свои силы в международных соревнованиях. Однако конкуренция оказалась очень серьёзной. Чтобы постараться набрать необходимую форму, Кирилл Дубков пошёл на крайние меры и прибегнул к использованию стероидов.

Кирилл Дубков (слева) на Чемпионате СССР по бодибилдингу, 1991 год Фото: vk.com/ka_dubkov

Конечно, результат был впечатляющий. Пришли радость и сила, мышцы начали расти, но спортсмен ощущал себя «синтетическим». Организм начал давать тревожные звоночки. В итоге бодибилдеру пришлось закончить карьеру в 1992 году, и чемпионаты он посещал только в роли наблюдателя.

Кирилл Дубков на конкурсе в Могилёве, 2013 год Фото: vk.com/ka_dubkov

Чем опасен бодибилдинг? История Дэвида Лэйда, который в 20 лет чувствует себя на 80 Парень заработал 19 диагнозов из-за того, что слишком много качался.

Жизнь в деревне: чем сейчас занимается экс-бодибилдер?

После вполне успешной карьеры жизнь «последнего чемпиона» протекала хорошо. У мужчины был собственный спортивный бизнес по продаже тренажёров. Также некоторое время Кирилл Александрович занимал должность председателя Белорусской федерации бодибилдинга и фитнеса. Но сейчас жизнь Дубкова кардинально изменилась.

Бывший спортсмен решил уехать из города и окунуться в обычный деревенский быт. Это была смена мировоззрения, потому что прежние взгляды перестали приносить радость. С собой в глушь экс-бодибилдер взял лишь щенка маламута и несколько сумок с одеждой. Оставил статус, бизнес и славу позади. Теперь мужчина напоминает настоящего отшельника, живущего вне законов цивилизации. Часть хуторской жизни бывший культурист посвящает работе с деревом.

Это позволяет сохранять приличную для 50 лет форму. Стоит отметить, что работа руками всегда приносила Дубкову удовольствие. Во время службы в армии он самостоятельно сделал сослуживцам спортивный зал. Вокруг дома у Кирилла Александровича богатый урожай, козье молоко и яйца можно взять у соседей за рекой, хлеб печёт жена, а в саду плодоносят деревья. Более того, «последний чемпион» занимается разведением редкой породы аляскинских маламутов.

Фото: vk.com/ka_dubkov

Повороты судьбы, случившиеся с Кириллом Дубковым, говорят нам о том, что счастье для каждого человека определяется по-разному. Одни мечтают о роскошной жизни в Нью-Йорке, а другие — о душевном спокойствии и единстве с природой.

Гора мышц. 6 главных мифов о бодибилдинге, в которые пора перестать верить О том, что необязательно употреблять стероиды, отказываться от кардио и любимой еды.