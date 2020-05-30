Мисс СССР Мария Кежа в отличной форме. Но её карьеру оборвала автокатастрофа

Конкурсы красоты для девушек — отличный шанс проложить карьеру в модельном бизнесе. Конечно, прежде чем участницам разрешают выйти на подиум, они должны тщательно подготовиться к выступлению и соответствовать всем требованиям: от роста и веса до семейного положения. Взамен конкурсантки получают внимание со стороны потенциальных работодателей, а единственная победительница — памятный титул и прибыльный контракт. Но далеко не у всех коронованных девушек судьба сложилась гладко.

Белоруска Мария Кежа в 1990 году завоевала титул Мисс СССР, после чего её модельная карьера быстро начала набирать обороты: съёмки, многочисленные заграничные поездки и благотворительные акции. Но страшная автомобильная авария положила начало новой главе в её жизни. Маша стала дизайнером женских сумок и аксессуаров сначала для домов Lancel, Haute couture и Christian Lacroix, а потом – собственного бренда.

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Победа в конкурсе красоты, переезд в Германию и первое крупное предложение

Мария начала работать моделью в конце 80-х: девушка подрабатывала при Витебской экспериментальной лаборатории одежды и принимала участие в показах новых коллекций. После победы в конкурсе «Панна Бела Русь» (Мисс Беларусь) она поехала на всесоюзное соревнование, где в 17 лет её признали первой красавицей СССР. Кстати, тогда она обошла 19-летнюю Юлию Лемигову. Однако Кежа всегда стеснялась худощавой фигуры и высокого роста, поэтому на конкурс красоты шла с большой неохотой.

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«Решение о моём участии в конкурсе приняли родители, — рассказывала Мария в интервью Tut.by. — В то время я была очень застенчивой девушкой, мне было сложно выходить отвечать к доске, публично выступать, хотя, повторюсь, с самой учёбой проблем не было. Папа с мамой посчитали, что участие в «Мисс СССР» добавит мне уверенности и научит подавать себя, что для девушки было крайне важно.»

Мария Кежа на конкурсе «Мисс СССР», 1990 год Фото: РИА Новости

Дальше, к сожалению, Кежа пойти не смогла: до борьбы за титул Мисс Вселенной допускались лишь совершеннолетние. Тем не менее корона главной красоты Союза открыла ей дверь в большой модельный мир – интерес к Маше был ошеломительный. Её часто приглашали в США, где она познакомилась с семьёй Трампов, участвовала в телевизионных шоу и программах новостей.

По итогам поездок Кеже предложили пятилетний контракт работы моделью в Америке, но от такого жизненного пути Мария отказалась во имя любви. Вместо Штатов она уехала в Германию, где вышла замуж за журналиста Ральфа Янзена. Брак долго не продлился, уже спустя год модель вернулась в Москву.

Как проходила подготовка к конкурсам красоты?

Как уверяет модель, это было профессионально, серьёзно и спортивно. Три недели первые красавицы жили в комплексе отдыха в Серебряном Бору, под Москвой, на охраняемой территории. С ними занимались спортивные тренеры и хореографы: два часа занятий и два часа репетиций выходов на сцену ежедневно. В программу тренировок также входили танцевальные классы.

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Предложение из Парижа и авария, оборвавшая модельную карьеру

Вернувшись в Москву, Мария начала сниматься, и довольно скоро её заметили французы, которые набирали в столице девушек модельной внешности. Она получила приглашение на работу в Париже и на этот раз отказываться не стала. Но тут её снова ждал очередной жизненный переворот: девушка попала в автомобильную аварию, последствия которой сделали невозможным продолжение модельной карьеры.

«Ехали с друзьями по горной песчаной дороге и на резком повороте машину вынесло – мы перевернулись, едва не упав в пропасть, – вспоминала она. – Я совершенно не помню, что произошло – когда нас нашли, я была без сознания, потом уже мне сказали, что часть моего лица была повреждена <...>. Так случилось, что ребята были знакомы с марокканским принцем, позвонили ему – нам оказали первую помощь. Меня очень быстро привезли во французскую столицу. Но и там я пробыла без сознания ещё 3-4 дня. Когда же я пришла в себя… Первое, что я увидела, это повреждённое лицо».

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Встреча в спортивном зале и собственный бренд

После аварии Мария начала искать работу, где смогла бы реализовать себя творчески. Знакомые девушки посоветовали ей дом аксессуаров Lancel, куда она и отправилась на стажировку. По её итогам Кеже предложили должность рядового дизайнера, а спустя пять лет работы повысили до главного.



После Lancel была работа ещё на ряд французских модных домов, но всё это время Мария думала об открытии собственного бренда. Когда жизнь свела её с Оливье, будущим мужем, размышлять об этом они стали уже вместе.

Интересно, что пара познакомилась в спортивном клубе. Мария часто посещала его в свободное время, чтобы снять напряжение и разгрузить плечевой пояс после многочасовой работы за столом. Однажды во время занятий к Кеже подошёл молодой человек с фразой: «Вы неправильно держите гантельку…». Девушка не обратила на него внимания — к ней подходили многие мужчины, но она всем отказывала. Однако Оливье был очень настойчив и всё-таки добился свидания.

«Это он меня подталкивал: «Сделай это, я буду рядом, помогу!» — делилась она в интервью «КП». — На момент знакомства Оливье работал финансовым брокером, но теперь параллельно занимается и семейным бизнесом».

Компания сумок и аксессуаров Masha Keja начала свою работу в 2008 году, а спустя восемь лет в Париже открылся первый бутик.

Сейчас Мария всё так же живет в Париже, работает над коллекциями для своего бренда и прививает сыну любовь к спорту, отдав его в секцию. Женщина выглядит потрясающе. Она – фанат здорового и активного образа жизни, и это как нельзя лучше отражается на её стройной подтянутой фигуре. У Кежи даже прорисовываются линии пресса, что для женщины в 47 лет — приятное достижение. Дизайнер считает, что спорт помогает не допустить разрушительных эмоций как в отношениях, так и в работе.