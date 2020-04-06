Мисс СССР Юлия Лемигова. Как выйти замуж за звёздную теннисистку

Москвичка Юлия Лемигова – одна из самых красивых девушек своего времени. И это не голословное утверждение, а зафиксированный факт. В 1989 году Юля стала финалисткой конкурса «Московская красавица», а в 1990-м приняла участие уже во всесоюзном состязании такого рода — «Мисс СССР». Мероприятие проходило в концертном зале гостиницы «Орлёнок», а вели его Леонид Якубович и Александр Цекало. 18-летняя Лемигова завоевала титул Вице-мисс СССР. Первое же место выиграла Мария Кежа из Витебска.
Позднее Кежа была дисквалифицирована – по одним данным за то, что была несовершеннолетняя, по другим – что она собиралась замуж за немецкого журналиста и не соблюдала условий контракта. Как бы то ни было, организаторы кулуарно решили послать в качестве мисс СССР в Лас-Вегас на конкурс Мисс Вселенная-1991 Юлию Лемигову. Отсюда, кстати, и существует разногласие в определениях – была ли Юля Мисс СССР или нет.
Юлия Лемигова и Мартина Навратилова
Фото: Instagram.com/julialemigova
40-й конкурс «Мисс Вселенная» в 1991 году проходил на грандиозной сцене театра в отеле «Алладин» в Лас-Вегасе. Участницы представляли 73 страны мира. Простая русская девушка Юлия Лемигова в этой толпе не затерялась – она обаяла жюри и зрителей чувством юмора, сияющими глазами, обаятельной улыбкой и симпатичным ужимкам. На каждое своё продвижение по этапам конкурса Юлия реагировала с изумлением и детским восторгом – сначала в топ-10, затем в топ-6 и наконец в топ-3. Лемигову в итоге признали Второй вице-мисс, а Мисс Вселенной-1991 при внушительной поддержке местной мексиканской диаспоры стала Мисс Мексика Лупита Джонс.
Спустя восемь лет известный бразильский сайт GlobalBeauties решил выявить самую красивую участницу «Мисс Вселенной» XX века, и Юля стала победительницей этого опроса. Именем Лемиговой была названа виртуальная награда Yulia, которую сайт ежегодно вручает лучшим, на его взгляд, участницам мировых конкурсов и в ряде других номинаций по итогам года. Кстати, Лупита Джонс в этом опросе заняла лишь 41-е место.
Кто бы мог подумать, что дочь советского полковника будет участвовать в конкурсах красоты и даже завоёвывать на них высокие места. Страна тогда стремительно менялась, железный занавес стремительно рушился, а Юля благодаря успеху на «Мисс Вселенной» переехала жить в Париж. Там она прошла в университете курсы управления и стала работать в собственном спа-салоне Jolya и косметической фирме White Russia.
Лемигова никогда не была обделена мужским вниманием. Одним из первых её мужчин был экс-супруг Аллы Пугачевой Александр Стефанович, который привёл Юлю в модельный бизнес. В 1997 году у девушки закрутился бурный роман с французским банкиром Эдуардом Штерном. Среди общих интересов у них оказалась страсть к оружию – они тренировались вместе на стрельбище. Ради русской модели один из самых богатых людей Франции развёлся с женой, а в 1999 году Юля родила сына Максимилиана.
У Штерна были сомнения, его ли это ребёнок. Он даже нанял частного детектива, чтобы прояснить эту ситуацию. По некоторым данным, информация, которую он получил, была неутешительная – Юля одновременно с ним встречалась ещё с двумя мужчинами. Тем не менее Эдуард признал младенца, ежедневно его навещал и оплачивал услуги нянь из Восточной Европы. Однако в пятимесячном возрасте малыш погиб при загадочных обстоятельствах. Через пять лет погиб и сам Эдуард Штерн. Среди подозреваемых была и Юлия Лемигова, однако в итоге полиции удалось установить имя убийцы – это художница Сесиль Броссар, находившаяся в тот роковой момент с миллиардером.
Фото: Instagram.com/julialemigova
В 2009 году мир облетело сенсационно известие – знаменитая теннисистка Мартина Навратилова, которой на тот момент было 53 года, встречается с бывшей Вице-мисс Вселенной Юлией Лемиговой. Уже давно было известно, что американка с чешскими корням лесбиянка, открыто борющаяся за свои права, а вот Юлия в нетрадиционной сексуальной ориентации до этого не признавалась. Познакомились они в 2000-м в парижском гей-клубе и тогда ограничились приятельским разговором, а спустя 8 лет встретились снова, и тогда уже закрутился их однополый роман. Влюблённые катались вместе на яхте, гуляли по городу и загорали на пляже Сан-Тропе.
В это время Мартина оказалась в непростой ситуации – теннисистке пришлось вступить в тяжёлую борьбу с раком груди, проходя через сеансы химиотерапии. Одновременно с этим Навратилова была вынуждена отражать финансовые претензии своей бывшей возлюбленной – американки Тони Лейтон, с которой Мартина прожила восемь лет. На правах бывшей жены брошенная Тони требовала себе через суд половину состояния Навратиловой. Речь шла о сумме в десятки миллионов долларов. Процесс длился более двух лет, адвокаты Навратиловой и Лейтон в итоге договорились, что бывшая любовница спортсменки получит от неё $ 3 млн. Пережить все эти непростые события Мартине очень помогла поддержка Юли.
К началу отношений Юли и Мартины у Лемиговой было две дочери от неудачных романов с двумя разными мужчинами – старшая Виктория и Эмма (разница в возрасте у сестёр составляет пять лет). Многие сходятся во мнении, что младшая дочь – вылитая копия мамы. Мартина играла с девочками в теннис, затем пригласила всех погостить к себе в особняк в Майами.
Фото: Instagram.com/julialemigova
Пока дочки были маленькими, Юлии не нужно было ничего им объяснять, поскольку они просто не задавали вопросов. Сёстры просто видели, что их мама счастлива. По словам Юлии, дочки полюбили Мартину с первой же встречи и стали звать её на свой манер – Марти. Когда Виктория чуть подросла, её начали дразнить в школе, поскольку во Франции в то время однополые браки были запрещены. Юлии пришлось поговорить с дочерью и объяснить, что с Мартиной она счастлива и жить без неё не может.
В декабре 2014 года в Нью-Йорке состоялась официальное бракосочетание Навратиловой и Лемиговой. Свидетелями на церемонии стали знаменитая американская актриса Брук Шилдс и теннисистка Крис Эверт – главная соперница Мартины на протяжении большей части её продолжительной спортивной карьеры. И конечно же, торжество не обошлось без обеих дочек Лемиговой – Виктории и Эммы. Вот так, поскитавшись по миру, бывшая мисс СССР обосновалась в США и обрела счастье со знаменитой теннисисткой.
Мартина и Юлия до сих пор вместе – путешествуют по миру, нередко посещают теннисные турниры. Летом 2019-го они были в России – Навратилова осталась в восторге от похода в лес за грибами.
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