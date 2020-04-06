Мисс СССР Юлия Лемигова. Как выйти замуж за звёздную теннисистку

Москвичка Юлия Лемигова – одна из самых красивых девушек своего времени. И это не голословное утверждение, а зафиксированный факт. В 1989 году Юля стала финалисткой конкурса «Московская красавица», а в 1990-м приняла участие уже во всесоюзном состязании такого рода — «Мисс СССР». Мероприятие проходило в концертном зале гостиницы «Орлёнок», а вели его Леонид Якубович и Александр Цекало. 18-летняя Лемигова завоевала титул Вице-мисс СССР. Первое же место выиграла Мария Кежа из Витебска.

Позднее Кежа была дисквалифицирована – по одним данным за то, что была несовершеннолетняя, по другим – что она собиралась замуж за немецкого журналиста и не соблюдала условий контракта. Как бы то ни было, организаторы кулуарно решили послать в качестве мисс СССР в Лас-Вегас на конкурс Мисс Вселенная-1991 Юлию Лемигову. Отсюда, кстати, и существует разногласие в определениях – была ли Юля Мисс СССР или нет.

Юлия Лемигова и Мартина Навратилова Фото: Instagram.com/julialemigova

40-й конкурс «Мисс Вселенная» в 1991 году проходил на грандиозной сцене театра в отеле «Алладин» в Лас-Вегасе. Участницы представляли 73 страны мира. Простая русская девушка Юлия Лемигова в этой толпе не затерялась – она обаяла жюри и зрителей чувством юмора, сияющими глазами, обаятельной улыбкой и симпатичным ужимкам. На каждое своё продвижение по этапам конкурса Юлия реагировала с изумлением и детским восторгом – сначала в топ-10, затем в топ-6 и наконец в топ-3. Лемигову в итоге признали Второй вице-мисс, а Мисс Вселенной-1991 при внушительной поддержке местной мексиканской диаспоры стала Мисс Мексика Лупита Джонс.

Юлия Лемигова Фото: Instagram.com/julialemigova

Спустя восемь лет известный бразильский сайт GlobalBeauties решил выявить самую красивую участницу «Мисс Вселенной» XX века, и Юля стала победительницей этого опроса. Именем Лемиговой была названа виртуальная награда Yulia, которую сайт ежегодно вручает лучшим, на его взгляд, участницам мировых конкурсов и в ряде других номинаций по итогам года. Кстати, Лупита Джонс в этом опросе заняла лишь 41-е место.

Кто бы мог подумать, что дочь советского полковника будет участвовать в конкурсах красоты и даже завоёвывать на них высокие места. Страна тогда стремительно менялась, железный занавес стремительно рушился, а Юля благодаря успеху на «Мисс Вселенной» переехала жить в Париж. Там она прошла в университете курсы управления и стала работать в собственном спа-салоне Jolya и косметической фирме White Russia.

Юлия Лемигова Фото: Instagram.com/julialemigova

Лемигова никогда не была обделена мужским вниманием. Одним из первых её мужчин был экс-супруг Аллы Пугачевой Александр Стефанович, который привёл Юлю в модельный бизнес. В 1997 году у девушки закрутился бурный роман с французским банкиром Эдуардом Штерном. Среди общих интересов у них оказалась страсть к оружию – они тренировались вместе на стрельбище. Ради русской модели один из самых богатых людей Франции развёлся с женой, а в 1999 году Юля родила сына Максимилиана.

Юлия Лемигова Фото: Instagram.com/julialemigova

У Штерна были сомнения, его ли это ребёнок. Он даже нанял частного детектива, чтобы прояснить эту ситуацию. По некоторым данным, информация, которую он получил, была неутешительная – Юля одновременно с ним встречалась ещё с двумя мужчинами. Тем не менее Эдуард признал младенца, ежедневно его навещал и оплачивал услуги нянь из Восточной Европы. Однако в пятимесячном возрасте малыш погиб при загадочных обстоятельствах. Через пять лет погиб и сам Эдуард Штерн. Среди подозреваемых была и Юлия Лемигова, однако в итоге полиции удалось установить имя убийцы – это художница Сесиль Броссар, находившаяся в тот роковой момент с миллиардером.

В 2009 году мир облетело сенсационно известие – знаменитая теннисистка Мартина Навратилова, которой на тот момент было 53 года, встречается с бывшей Вице-мисс Вселенной Юлией Лемиговой. Уже давно было известно, что американка с чешскими корням лесбиянка, открыто борющаяся за свои права, а вот Юлия в нетрадиционной сексуальной ориентации до этого не признавалась. Познакомились они в 2000-м в парижском гей-клубе и тогда ограничились приятельским разговором, а спустя 8 лет встретились снова, и тогда уже закрутился их однополый роман. Влюблённые катались вместе на яхте, гуляли по городу и загорали на пляже Сан-Тропе.

Юлия Лемигова Фото: Instagram.com/julialemigova

В это время Мартина оказалась в непростой ситуации – теннисистке пришлось вступить в тяжёлую борьбу с раком груди, проходя через сеансы химиотерапии. Одновременно с этим Навратилова была вынуждена отражать финансовые претензии своей бывшей возлюбленной – американки Тони Лейтон, с которой Мартина прожила восемь лет. На правах бывшей жены брошенная Тони требовала себе через суд половину состояния Навратиловой. Речь шла о сумме в десятки миллионов долларов. Процесс длился более двух лет, адвокаты Навратиловой и Лейтон в итоге договорились, что бывшая любовница спортсменки получит от неё $ 3 млн. Пережить все эти непростые события Мартине очень помогла поддержка Юли.

Трансгендеры против лесбиянки. Навратилову обвинили в трансфобии Легенда тенниса и лесбиянка Мартина Навратилова попала под шквал критики, назвав несправедливым участие трансгендеров в женском спорте.

К началу отношений Юли и Мартины у Лемиговой было две дочери от неудачных романов с двумя разными мужчинами – старшая Виктория и Эмма (разница в возрасте у сестёр составляет пять лет). Многие сходятся во мнении, что младшая дочь – вылитая копия мамы. Мартина играла с девочками в теннис, затем пригласила всех погостить к себе в особняк в Майами.

Пока дочки были маленькими, Юлии не нужно было ничего им объяснять, поскольку они просто не задавали вопросов. Сёстры просто видели, что их мама счастлива. По словам Юлии, дочки полюбили Мартину с первой же встречи и стали звать её на свой манер – Марти. Когда Виктория чуть подросла, её начали дразнить в школе, поскольку во Франции в то время однополые браки были запрещены. Юлии пришлось поговорить с дочерью и объяснить, что с Мартиной она счастлива и жить без неё не может.

Юлия Лемигова Фото: Instagram.com/julialemigova

6:0 в пользу Мартины Навратиловой 18 октября Мартине Навратиловой исполняется 60. Вспомним её шесть главных побед — над стереотипами, режимом и другими соперниками.

В декабре 2014 года в Нью-Йорке состоялась официальное бракосочетание Навратиловой и Лемиговой. Свидетелями на церемонии стали знаменитая американская актриса Брук Шилдс и теннисистка Крис Эверт – главная соперница Мартины на протяжении большей части её продолжительной спортивной карьеры. И конечно же, торжество не обошлось без обеих дочек Лемиговой – Виктории и Эммы. Вот так, поскитавшись по миру, бывшая мисс СССР обосновалась в США и обрела счастье со знаменитой теннисисткой.

Противостояния на века. Эверт — Навратилова Противостояние Крис Эверт и Мартины Навратиловой многие называют самым великим в истории тенниса — оно длилось 80 матчей.

Мартина и Юлия до сих пор вместе – путешествуют по миру, нередко посещают теннисные турниры. Летом 2019-го они были в России – Навратилова осталась в восторге от похода в лес за грибами.