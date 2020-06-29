Пробиотики и пребиотики: какие бактерии полезны для нашего организма

Они — ещё один повод не исключать кисломолочные продукты из рациона.

Диетологи называют кишечник вторым мозгом, хотя он скорее похож на густонаселённый мегаполис. В нём обитает почти 100 млрд бактерий. Большинство из них мало изучено, часть несёт организму только вред, но есть как минимум один очень важный вид, который влияет на работу всего организма. Это и есть пробиотики.

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Что такое про- и пребиотики и зачем они нужны организму?

Пробиотики — это полезные бактерии, которые живут в кишечнике и поддерживают в нём нормальную микрофлору. Что это означает? Они помогают переваривать пищу и борются с патогенными — вредными — бактериями. В том числе с Helicobacter pylori, которая вызывает язвенную болезнь желудка и гастрит.

В исследовании немецкого микробиолога Джулии Эндерс описано, как пробиотики ухаживают за кишечными ворсинками, увлажняют их жирными кислотами как бальзамом. Работая в согласии с иммунными клетками, бактерии подают организму важные сигналы: сколько нужно выделить защитного субстрата — дефензинов, как реагировать на различные микробы и так далее. А ещё они устраняют вздутие живота, колики и положительно влияют на усвоение витаминов. К этой группе микроорганизмов относятся, например, бифидо- и лактобактерии.

Фото: istockphoto.com

Нутрициолог и биохимик Светлана Аллиярова рассказала в своём «инстаграме» о том, что работа кишечника оказывает прямое и косвенное влияние на весь человеческий организм. Даже тогда, когда мы об этом не подозреваем.

Светлана: Кишечник – это самый большой хитрец в организме, которому удаётся оставаться незамеченным, находясь у всех на виду. На самом деле он отвечает за большую часть деятельности организма, даже за усвоение витаминов. Давайте рассмотрим ситуацию с витаминами группы В в качестве наглядной иллюстрации. Эти витамины являются самым показательным примером питательных элементов, усвоение которых зависит от деятельности бактерий, необходимых организму для выполнения таких функций, как производство красных кровяных телец в костном мозге, выполнение химических реакций, необходимых для процесса детоксикации в печени, а также выделения внутри нервных клеток нейромедиаторов. При отсутствии здоровой микрофлоры в кишечнике организм оказывается не в состоянии эффективно усваивать незаменимые витамины группы В, что, в свою очередь, мешает выполнению жизненно важных функций.

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Пребиотики создают комфортную среду для роста и размножения пробиотиков. Для человека важны оба этих помощника. Они пристально следят, чтобы кишечник работал без сбоев. Если вы плохо вымыли руки перед обедом и в организм попал возбудитель какой-нибудь инфекции, пре- и пробиотики сразу вступят с ним в бой.

Где искать полезные бактерии?

Пробиотики содержатся в специальных лекарственных средствах, а также в некоторых продуктах. В первую очередь кисломолочных:

простокваше;

йогуртах;

сырах мягких сортов (моцарелла, фета, сулугуни и т.д.);

твороге;

кефире и др.

Фото: istockphoto.com

Благодаря бактериям они и приобретают специфический вкус. Микроорганизмы обрабатывают полезные вещества в пище и выделяют кислоту, которая продлевает срок годности. Этот процесс называется ферментацией. То же самое происходит в блюдах на основе закваски и соевых продуктов:

в квашеных овощах (капусте, огурцах и т.д.);

домашнем квасе;

зелёных оливках;

соевом соусе;

чайном грибе (комбуче).

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Важно помнить, что термообработка губит пробиотики, поэтому сырники, например, их не содержат, хотя и сделаны из творога.

Пребиотики также находятся в молочных продуктах. А ещё в крупах, бобовых (в том числе какао), кукурузе, бананах, яблоках, спарже, морских водорослях, чесноке и луке.

Фото: istockphoto.com

Не менее важно включить в рацион небольшое количество балластных веществ. Это волокна, которые не поддаются ферментам кишечника и перерабатываются в основном микрофлорой. К ним относятся, например, овощи — бактерии их любят. А вот фастфуд, различные усилители вкуса, жирная, острая пища и стресс подавляют рост ценных микроорганизмов.

Избыток пробиотиков имеет побочные эффекты

Пре- и пробиотики в составе лекарственных средств обычно назначают при серьёзном дисбалансе бактерий в кишечнике. Например, после приёма антибиотиков, при синдроме раздражённого кишечника, акне, инфекционной диарее.

Подобные препараты можно принимать только после консультации с врачом, иначе вы рискуете ещё больше изменить соотношение патогенных и непатогенных микробов.

Особенно осторожным нужно быть со средствами, в которых содержится только один штамм бактерий.

Светлана: Долгая оккупация одним видом пробиотика может навредить вашей микробиоме, не дав развиваться другим штаммам. Он просто займёт всё место, в дальнейшем это может вызвать даже аллергию. В идеале в кишечнике должны жить несколько видов и никто не должен преобладать!

Фото: istockphoto.com

Кроме того, не стоит резко и основательно менять рацион, включая в него всевозможные пробиотики: это может привести к вздутиям и другим расстройствам пищеварения. Каждый кишечник индивидуален, и ему могут не подходить некоторые продукты. Важно прислушиваться к организму и не забывать, что питание должно быть сбалансированным.