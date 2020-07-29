10 привычек худых девушек, которые позволяют им не толстеть

И почему мы так часто забываем про эти простые правила?

Один из самых популярных вопросов, которым задаются девушки при похудении: почему одни едят и не толстеют, а другие вынуждены себя ограничивать? Причин много: хороший обмен веществ, гены и другие факторы. Как есть и не толстеть, соблюдая самые простые правила? Рассказываем про привычки худых девушек.

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Находиться в постоянном движении

Стройные девушки любят двигаться. Они много ходят пешком и находят тот вид спорта, которым нравится заниматься. Любая активность – это огромный плюс. В тренажёрный зал ходить необязательно. Можно просто заниматься йогой или ходить в бассейн.

Держать себя в руках

Здесь дело не в ограничениях, а в силе воли. Стройные девушки просто привыкли есть в меру, даже если сильно хочется чего-нибудь сладкого после сытного ужина.

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Есть, когда чувствуешь голод

Они не развлекают себя с помощью еды лишь из-за скуки. За компанию они могут выпить стакан воды с лимоном, но не более. От скуки стройные девушки могут выйти на пробежку или заняться спортом, но никак не заедать своё безделье.

Знать свою норму приёма пищи

Они приучили организм к маленьким, но частым перекусам. Стройные девушки следят за своими порциями. Чаще всего, они плотно завтракают, а на ужин едят гораздо меньше.

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Никогда не сидеть на строгих диетах

Даже если девушка поняла, что набрала пару лишних килограммов, она всегда старается сбросить их естественным путём, не истязая организм диетами. Стройные дамы едят то, что хотят в данный момент, пусть это будет даже кусочек торта. Этого хватает, чтобы забыть о сладком на долгое время.

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Высыпаться

У стройных девушек не бывает дефицита сна, а недостаток энергии не приходится восполнять за счёт еды. Даже если не выспались, так как легли поздно, а встали рано, они позволяют себе отдыхать после обеда.

Не торопиться

Приём пищи должен быть размеренным и спокойным. Есть надо медленно, с расстановкой и удовольствием. Все знают, что сигнал о насыщении поступает в мозг через 20 минут. Но почему-то забывают об этом.

Выбирать «настоящие» продукты

Стройные девушки на самом деле не едят только обезжиренное. Они покупают нормальные продукты, но потребляют их в небольших количествах. Настоящий сахар, творог, цельное молоко – всё это вкуснее, чем продукты-заменители. А польза гораздо существенней.

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Правильно справляться со стрессом

Они не держат все свои эмоции внутри, а сразу высказывают недовольство. И ни в коем случае не заедают грусть чипсами или тортиком. Самое верное решение в такой ситуации – пойти в зал и снять напряжение там.

Не отказывать себе в удовольствиях

А удовольствие они находят не в еде, а в путешествиях, прогулках, времяпровождении с друзьями. Причём с друзьями они встречаются не в кафе, а, например, на катке или в кино. Когда у вас есть большое количество развлечений, помимо еды, терять время, просиживая часы в ресторане – бессмысленно и однообразно.

Радоваться жизни

Когда вы хотите наградить себя чем-то, не стоит выбирать именно еду. Предпочтите куску торта прогулку с друзьями на свежем воздухе или другое активное времяпровождение. Самое главное: никогда не бояться учиться чему-то новому. Тогда и времени на бессмысленное объедание не останется.