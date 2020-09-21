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Что влияет на здоровье печени? Продукты, повседневные привычки, профилактика заболеваний

Что влияет на здоровье печени?
Оксана Потапова
Не только алкоголь: какие продукты и повседневные привычки влияют на здоровье печени
На состоянии органа могут отразиться даже безобидные, на первый взгляд, вещи.
Lifestyle / Здоровье 0

Мы не преувеличим, если скажем, что о вреде алкоголя знают все. Особенно сильно от него страдает печень, которая оказывает влияние на весь организм. Но спиртное — далеко не единственный фактор, который может оставить отпечаток на здоровье жизненно важного органа.

Функции, которые выполняет печень в нашем организме

Печень можно назвать настоящим тружеником, который отвечает за правильное функционирование всего организма. Она участвует в работе иммунной системы и метаболизме, обезвреживает чужеродные вещества, поддерживает постоянный состав крови (гомеостаз), синтезирует питательные вещества, накапливает витамины, железо и другие полезные элементы.

При этом печень – один из органов, обладающих невероятной способностью к регенерации. Но это не значит, что она ничего не боится и способна без последствий справляться со всеми трудностями. Наоборот, к такому важному органу необходимо относиться бережно, ведь даже на первый взгляд безобидная еда или повседневные привычки могут сказываться на нём губительно.

Фото: istockphoto.com

Какие факторы оказывают негативное влияние на печень?

Жирное, копчёное и острое

Печень отвечает за подготовку жиров к утилизации. Чрезмерное употребление жирного, жареного или фастфуда нагружает печень по максимуму, жиры откладываются внутри органа и приводят к воспалительным процессам.

А любителям острых специй стоит взять на заметку: они содержат капсаицин и горькие вещества, за переработку которых тоже отвечает печень. Если постоянно питаться острой пищей, печень будет вырабатывать слишком много желчи, что чревато отложением камней в желчном пузыре или желчевыводящих путях.

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Сладкое и мучное

Печень участвует в метаболизме и утилизации углеводов, поэтому увлечение сладостями и выпечкой даёт дополнительную нагрузку на орган, которая в неблагоприятных условиях может обернуться его ожирением.

Солёное

Соль, то есть хлорид натрия, необходима для организма. Однако медики из Американского химического общества в ходе экспериментальных исследований отметили вероятное негативное воздействие избытка соли на клетки печени. Возможно, он пагубно отражается на работе органа, увеличивает риск гибели клеток и замедляет процесс образования новых гепатоцитов.

Фото: istockphoto.com

Кислые фрукты и овощи

В этих продуктах содержатся кислоты. Если есть их много и постоянно, это чревато нарушением работы желчного пузыря и застоем желчи в желчевыводящих путях.

Пищевые добавки, БАДы, спортпит и лекарства

Пищевые добавки – консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы увеличивают риск развития заболеваний печени и всего ЖКТ. А в БАДах, спортпите и лекарствах содержатся вещества, которые могут накапливаться в жизненно важном органе и в итоге приводить к его поражению.

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Малоподвижный образ жизни

Без физической активности в организме нарушается процесс утилизации жиров, что приводит к жировой болезни печени.

Плохая экология и бытовые токсины

Загрязнённость окружающей среды, а также чрезмерное использование косметики и бытовой химии (шампуни, стиральные порошки, моющие средства и т.д.) могут оказать дополнительное негативное влияние на работу и функционирование печени.

Фото: istockphoto.com

Стресс

Хронический стресс и плохой сон на постоянной основе разрушают клетки печени и могут привести к воспалениям и некрозу.

Резкое похудение

Быстрое похудение опасно: оно может спровоцировать ожирение самой печени и образование камней. К тому же резкий сброс веса — это тоже большой стресс для организма, который из-за скудного рациона вынужден работать в экстремально экономном режиме.

Курение

Вредные вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, попадают в печень и стягивают на себя всё внимание. За счёт этого нарушаются другие процессы, в которых задействован этот орган. Помимо этого, могут повредиться клетки и артерии печени, что чревато её ожирением.

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Как поддерживать печень в здоровом состоянии?

Большинство органов начинают посылать сигналы о помощи, когда перестают справляться с нагрузкой. Печень же зачастую никак не возвещает о повреждениях. Заподозрить неладное можно только по косвенным признакам: переутомляемости, сонливости, усталости при малейших нагрузках. Поэтому в первую очередь стоит исключить риски и тщательно мониторить состояние организма. А в противовес вредным факторам есть пищу, которая поможет поддержать здоровье печени. Речь идёт о полезных продуктах — овощах, нежирных сортах рыбы, куриных яйцах в умеренном количестве, нежирной молочке, некислых ягодах и спелых фруктах, вегетарианских блюдах и семенах льна. Помогает и активный образ жизни без вредных привычек.

Фото: istockphoto.com

Также для лечения болезней и дополнительной помощи печени можно использовать специальные препараты, например «Фосфоглив».

«Фосфоглив» — это безрецептурный препарат, сочетающий в себе два активных компонента. За счёт их сочетания эффективность профилактики и лечения увеличивается. Глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки, устраняет причину поражения печени – воспаление. А эссенциальные фосфолипиды восстанавливают клетки печени.

Конечно, в один момент поменять образ жизни непросто. Гораздо легче делать это, зная, что у тебя есть единомышленники. Весной этого года «Фосфоглив» провёл ЗОЖ-челлендж, чтобы замотивировать людей заботиться о здоровье. Участники выполняли различные задания: соблюдали правильный режим питания, занимались спортом, ухаживали за собой и слушали рекомендации менторов. А в конце получили ценные призы, но самый важный из них — хорошее самочувствие.

Отличные результаты первого челленджа побудили компанию сделать его постоянным и доступным для всех желающих. Присоединиться к проекту и сделать первый шаг на пути к здоровью можно в любое время.

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Что делать, если печень уже повреждена?

Лучшее лечение – профилактика, но что делать, если печень уже повреждена? Для начала надо пройти обследование — сдать кровь на биохимию, мочу на билирубин, сделать УЗИ печени — и наблюдаться у специалиста. На начальных стадиях болезни лечение вполне может ограничиться правильной диетой и приёмом специальных препаратов, таких как «Фосфоглив». Он включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

* Партнёрский материал
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