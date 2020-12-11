Популярные мнения о спорте, которым не стоит безоговорочно верить

Действительно ли бег вредит суставам, а играя в баскетбол, можно вырасти?

В Интернете существует немало популярных заблуждений о спорте, в которые многие охотно верят. Такие мифы перетекают из одного блога в другой, множатся, обрастают «экспертными» мнениями и становятся неотличимы от правды. Вместе с фитнес-тренером и нутрициологом Андреем Семешовым разбираемся, какие из распространённых мнений стоит поставить под сомнение.

Что не так? Простые упражнения, которые вы делаете неправильно Ошибки могут привести к негативным последствиям и даже травмам.

Бег ухудшает состояние коленей

Многие, кто хотел приобщиться к спорту, начинали с бега. Казалось бы, совершенно безобидное занятие, которое под силу каждому, даже далёкому от фитнеса человеку. Действительно, с его помощью можно продлить жизнь суставам, сбросить лишний вес, развить выносливость. Однако такой результат достигается, только если тренироваться правильно.

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Сам по себе бег не вреден для колен, отмечает тренер. Но негативно отразиться на суставах могут ошибки. К наиболее распространённым относятся следующие.

Неправильно подобранная экипировка. Для бега не подойдёт обувь на тонкой, неустойчивой или жёсткой подошве. Мокасины и туфли лучше убрать подальше и отдать предпочтение мягким кроссовкам из дышащего материала – сетчатого или текстильного.

Постановка стопы. Тренер предупреждает, что бегать, приземляясь на пятку, как бы «втыкая» её в асфальт, очень опасно. Так можно нанести себе непоправимый ущерб. Чтобы избежать этого, необходимо приземляться на полную стопу или на переднюю её часть, равномерно распределяя вес.

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Выбор дорожки для пробежки. На состояние колен также влияет покрытие, на котором вы занимаетесь. Для наилучшего эффекта стоит выбирать специальные прорезиненные дорожки или упругую землю – асфальта лучше избегать.

Чем больше и чаще тренируешься, тем лучше результат

На самом деле, вопрос о количестве тренировок индивидуален. Важно учитывать принцип соразмерности и адекватности нагрузок. Не нужно заниматься каждый день до боли в мышцах. Лучше выбрать наиболее комфортный режим именно для вас, неважно, будут это три или семь занятий в неделю.

Фото: istockphoto.com

Андрей: В одном случае это будут тренировки по 60 минут, а в другом – по 25. Улучшить здоровье и самочувствие можно как по первой схеме, так и по второй. Равно как и навредить, если не прислушиваться к своему телу.

Тяжёлая атлетика замедляет рост, баскетбол – ускоряет

Вероятно, многим кажется, что если человек поднимает тяжести, он становится ниже, а если всё время стремится вверх, к кольцу – вытягивается. На самом деле рост зависит от многих факторов. А история мирового спорта знает множество невысоких баскетболистов, которые стали выдающимися в своём деле. То есть, записаться на в баскетбольную секцию недостаточно, чтобы стать высоким.

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Однако определённые виды спорта могут положительно сказаться на здоровье в общем. Например, отмечает эксперт, плавание помогает улучшить состояние спины и стимулирует лечение сколиоза. Настольный теннис и бадминтон снимают напряжение с глаз. Да и в целом, если делать упражнения с чувством, с толком, с расстановкой, спорт будет приносить удовольствие, а значит, положительно отражаться на самочувствии.