Популярные мнения о спорте, которым не стоит безоговорочно верить

В Интернете существует немало популярных заблуждений о спорте, в которые многие охотно верят. Такие мифы перетекают из одного блога в другой, множатся, обрастают «экспертными» мнениями и становятся неотличимы от правды. Вместе с фитнес-тренером и нутрициологом Андреем Семешовым разбираемся, какие из распространённых мнений стоит поставить под сомнение.
Бег ухудшает состояние коленей
Многие, кто хотел приобщиться к спорту, начинали с бега. Казалось бы, совершенно безобидное занятие, которое под силу каждому, даже далёкому от фитнеса человеку. Действительно, с его помощью можно продлить жизнь суставам, сбросить лишний вес, развить выносливость. Однако такой результат достигается, только если тренироваться правильно.
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Сам по себе бег не вреден для колен, отмечает тренер. Но негативно отразиться на суставах могут ошибки. К наиболее распространённым относятся следующие.
Неправильно подобранная экипировка. Для бега не подойдёт обувь на тонкой, неустойчивой или жёсткой подошве. Мокасины и туфли лучше убрать подальше и отдать предпочтение мягким кроссовкам из дышащего материала – сетчатого или текстильного.
Постановка стопы. Тренер предупреждает, что бегать, приземляясь на пятку, как бы «втыкая» её в асфальт, очень опасно. Так можно нанести себе непоправимый ущерб. Чтобы избежать этого, необходимо приземляться на полную стопу или на переднюю её часть, равномерно распределяя вес.
Выбор дорожки для пробежки. На состояние колен также влияет покрытие, на котором вы занимаетесь. Для наилучшего эффекта стоит выбирать специальные прорезиненные дорожки или упругую землю – асфальта лучше избегать.
Чем больше и чаще тренируешься, тем лучше результат
На самом деле, вопрос о количестве тренировок индивидуален. Важно учитывать принцип соразмерности и адекватности нагрузок. Не нужно заниматься каждый день до боли в мышцах. Лучше выбрать наиболее комфортный режим именно для вас, неважно, будут это три или семь занятий в неделю.
Фото: istockphoto.com
Андрей: В одном случае это будут тренировки по 60 минут, а в другом – по 25. Улучшить здоровье и самочувствие можно как по первой схеме, так и по второй. Равно как и навредить, если не прислушиваться к своему телу.
Тяжёлая атлетика замедляет рост, баскетбол – ускоряет
Вероятно, многим кажется, что если человек поднимает тяжести, он становится ниже, а если всё время стремится вверх, к кольцу – вытягивается. На самом деле рост зависит от многих факторов. А история мирового спорта знает множество невысоких баскетболистов, которые стали выдающимися в своём деле. То есть, записаться на в баскетбольную секцию недостаточно, чтобы стать высоким.
Однако определённые виды спорта могут положительно сказаться на здоровье в общем. Например, отмечает эксперт, плавание помогает улучшить состояние спины и стимулирует лечение сколиоза. Настольный теннис и бадминтон снимают напряжение с глаз. Да и в целом, если делать упражнения с чувством, с толком, с расстановкой, спорт будет приносить удовольствие, а значит, положительно отражаться на самочувствии.