Ошибки могут привести к негативным последствиям и даже травмам.

Что не так? Простые упражнения, которые вы делаете неправильно

В зале многие предпочитают не обращаться за помощью к тренеру, а заниматься самостоятельно. Кажется, что разобраться в технике упражнений несложно. К тому же, сегодня в Интернете можно найти не только инструкции к конкретным элементам и тренажёрам, но и целые тренировки. Однако всё не так просто.

Фитнес-тренер World Class Александр Карпов рассказал, в каких, на первый взгляд, понятных упражнениях чаще всего совершают ошибки.

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Гиперэкстензия

Это одно из самых популярных упражнений в фитнесе. Но мало кто понимает, на что конкретно оно направлено, отмечает тренер.

Александр: В наиболее частом варианте его выполнения, по факту мы не делаем гиперэкстензию (переразгибание), а делаем просто экстензию (разгибание).

Фото: istockphoto.com

Большинство при выполнении этого упражнения считают, что его задача – «закачать» поясницу, то есть нижнюю часть спины. На самом деле, в таком случае агонистами (мышцами, выполняющими движение) будут ягодичные и мышцы задней поверхности бедра. Также одну из основных функций выполняют мышцы-стабилизаторы позвоночника: они удерживают позвоночный столб в неподвижном состоянии.

Если во время упражнения вы чувствуете спину, значит, вы делаете его неправильно. Исключение составляют редкие случаи, когда выполняется именно сгибание и разгибание позвоночника.

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Становая тяга

Также входит в топ популярных упражнений. Многие считают, что направленна она на укрепление спины, и сильно ошибаются.

Становая тяга – это приседание со штангой в вытянутых руках. Движение выполняют мышцы ног, а мышцы кора обеспечивают фиксацию позвоночника и внутрибрюшное давление.

Фото: istockphoto.com

Тяга вертикального блока / подтягивания за голову

Во-первых, такое движение неестественно для плечевого сустава и сопровождается сгибанием позвоночника. Это делает его малоэффективным и травмоопасным, обращает внимание тренер.

Во-вторых, данный вариант выполнения не имеет преимуществ перед тягой / подтягиваниями к верхней части груди: широчайшие мышцы спины задействуется так же.

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Жим на плечи из-за головы

По словам эксперта, это одно из самых травмоопасных движений для плечевого сустава. Как и в случае с тягой вертикального блока, дело в неестественном положении. А преимуществ перед жимом с гантелями сидя и армейским жимом штанги у этого упражнения нет.