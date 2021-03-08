Инструкция: как правильно начать день?

Маленькие радости, которые помогут быстрее проснуться и провести день с улыбкой.

Начало дня – не самый приятный его момент. Мало кто просыпается, как в фильмах, счастливым и отдохнувшим, разбуженный солнечным зайчиком. У большинства утро ассоциируется с усталостью, пробками, давкой в общественном транспорте, стаканчиком кофе на завтрак и отсутствием желания что-либо делать. А некоторые и вовсе просыпаются уже уставшими, без настроения и какой-либо мотивации. Настроиться на продуктивный день в таком состоянии нелегко. Как изменить утреннюю рутину, чтобы она подавляла усталость и плохое настроение и давала энергию на весь день? Возможно, помогут эти простые, но приятные ритуалы.

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Выпейте стакан воды

Слышали об этом сотни раз, но так и не начали? Значит, самое время. После сна организм зачастую испытывает обезвоживание, а стакан воды помогает запустить многие процессы, например, улучшает обмен веществ. Вскоре вы не будете замечать, что вам катастрофически хочется пить после того, как встали с кровати.

Фото: istockphoto.com

Сделайте зарядку

Если утром у вас есть немного времени, можно добавить в своё расписание спорт. Хотите настроиться на новый день, поймать гармонию и разобрать все мысли по полочкам — подойдёт медитация или йога. Используйте обучающие видео на YouTube или плейлист с расслабляющей музыкой. А если нужен заряд бодрости, стоит выбрать более активную зарядку. Она разгоняет кровь и помогает окончательно проснуться.

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Замените кофе матчей

Самый лёгкий способ обновить утреннюю рутину – попробовать новый напиток на завтрак. Введь существуют не только чёрный и зелёный чай, но ещё и жёлтый, красный и даже белый. Возможно, вы фанат матчи, но пока об этом не знаете.

Фото: istockphoto.com

Новые эмоции и впечатления точно поднимут настроение. Кроме того, матча гораздо полезнее кофе. Содержащийся в ней L-теанин замедляет усваивание кофеина и позволяет добиться энергетического эффекта без резкого подъёма давления. Также напиток обладает антиоксидантыми свойствами и способствует снижению веса.

Спланируйте день заранее

Подумайте о том, что будете делать в течение дня, какие цели вас ждут. Возможно, рабочие дедлайны и рутинные задачи не особо обрадуют. Зато встречи с друзьями, походы в кино, театр и музеи помогут зарядиться мотивацией и улучшить настрой.

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Съешьте полезный завтрак

Немаловажная часть утра – это завтрак. Не стоит есть на бегу. Спокойной сядьте и уделите внимание своей пище.

Фото: istockphoto.com

Помните, что еда должна быть не только вкусной, но и красивой визуально. Тогда вы получите больше удовольствие даже от простых бутербродов или овсяной каши.