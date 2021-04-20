Это далеко не всегда фастфуд. Для кого-то «комфортным» может быть даже диетический салат.

Путь к дзену через желудок: что такое «комфортная» еда и как она может вам помочь?

Считается, что «комфортная» еда — это такая, которая вызывает у вас чувство ностальгии. Как правило, эта еда характеризуется высокой калорийностью, высоким содержанием углеводов и несложным процессом приготовления. Причём для каждого человека это будут разные блюда: они могут быть связаны с приятными эмоциями и воспоминаниями или относиться к определённой культуре. Подробнее о том, что такое «комфортная» еда и для чего она нужна, рассказывает нутрициолог Анна Гарнова.

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Что значит «комфортная» еда?

Зачастую мы используем «комфортную» еду, чтобы утешить себя или подбодрить. Обычно в ней содержится много сахара и простых углеводов. Нередко она ассоциируется с пищей из детства (например, бабушка пекла булочки с корицей). А некоторые блюда приобретают дополнительное значение в массовой культуре. Пицца как символ единства из «Друзей» или банка мороженого после расставания с парнем, как в «Дневнике Бриджит Джонс».

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Как правило, к «комфортной» еде обращаются, когда нужно срочно поднять настроение. Так, у многих эта необходимость возникла во время самоизоляции.

Как она влияет на организм?

Еда действительно быстро повышает уровень гормонов радости в организме. И нет ничего плохого, в том чтобы иногда побаловать себя. Проблемы возникают тогда, когда человек не знает других способов саморегуляции, кроме как наесться «комфортной», но зачастую вредной едой. Это может вызвать компульсивное переедание в будущем и психологические проблемы. А также проблемы с кожей, желудочно-кишечным трактом, нездоровый уровень холестерина, инсулина и т. д. В целом проблема «комфортной» еды — в её количестве.

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Можно ли сделать «комфортную» еду полезнее?

На самом деле, обмануть организм не так-то просто. Если вам хочется мороженого, а вместо этого пьёте йогурт с ягодами, вы сами себе не «поверите». Скорее всего, потом съедите то же мороженое, только уже целую банку.

Фото: istockphoto.com

Если вам всё же хочется съесть «комфортной» еды, причём часто, стоит подумать о практиках осознанности или пересмотреть свой рацион. Вполне вероятно, вы не доедаете во время завтрака, обеда или ужина, и так организм требует своё.