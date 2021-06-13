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Что произойдёт, если каждый день есть финики, чем полезны финики

Что будет, если есть финики каждый день?
Таисия Прокопенко Елизавета Сурова
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Что будет, если есть финики каждый день?
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Хотя сухофрукты считаются полезной альтернативой сахара, в них тоже немало калорий.

Многие считают, что заменить различные снеки и чипсы можно фруктами и сухофруктами. Одна из популярных альтернатив — финики. Их можно добавлять в кашу, ПП-выпечку, использовать как перекус между приёмами пищи. Но всем ли можно есть финики и так ли они полезны? Разбираемся вместе с нутрициологом Таисией Прокопенко.

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Что такое финики?

Для начала выясним, что из себя представляет этот перекус. Финики — это плоды пальм, которые чаще всего растут в тропиках. Размер фруктов и их цвет напрямую зависит от того, в каком регионе растёт та или иная пальма. Свежий плод обычно желтоватого цвета с гладкой поверхностью и терпким сладковатым вкусом. Когда же он подсыхает, приобретает коричневый оттенок и медовый привкус.

Фото: istockphoto.com

Что касается полезности, нутрициолог утверждает, что финики богаты питательными веществами. Они содержат клетчатку, белок и углеводы. Стоит отметить, что в этих сухофруктах имеются витамины и минералы, а именно витамины B6, C (в свежих) и K, калий, магний, марганец, медь и небольшое количество железа.

Чем полезны финики?

Говоря о полезных свойствах фиников, эксперт отмечает большое содержание клетчатки — она благотворно влияет на работу ЖКТ и пищевода. Также фрукты богаты антиоксидантами, которые снижают риск возникновения многих заболеваний и окислительных процессов в организме. Считается, что финики можно есть в качестве профилактики микробных инфекций, поскольку они устойчивы ко многим бактериям. С диетологической точки зрения, эти фрукты — отличная замена сахара. В них нет «пустых калорий».

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Кому нельзя есть финики?

Эксперт не рекомендует есть финики людям с обострением симптома раздражённого кишечника. Они могут вызвать вздутие, бурление и дискомфорт в животе. Также существует индивидуальная непереносимость этого продукта или же аллергия — на это всегда стоит обращать внимание.

Фото: istockphoto.com

Нутрициолог также не советует употреблять финики при ожирении или лишнем весе, так как это сладкий продукт с высоким гликемическим индексом.

Сколько фиников можно есть в день?

Диетолог отмечает, что всё зависит от веса человека, наличия хронических заболеваний и физиологических данных. Также важно учитывать рацион и потребление других сахаросодержащих и быстроусваиваемых продуктов в течение дня.

Если усреднить конкретную цифру, то в день получается 6-8 фиников. Больше есть не рекомендуется.

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Можно ли есть финики каждый день?

По мнению нутрициолога, если у человека нет никаких противопоказаний, ему это приносит удовольствие и никак не вредит ни фигуре, ни здоровью, финики можно есть каждый день, как и любой другой продукт.

Как правильно выбрать финики?

Как и любой сухофрукт, финики имеют свои особенности, которые надо учитывать при выборе. Во-первых, плод не должен блестеть. Блестящие финики, скорее всего, вымочены в лучшем случае в глюкозном сиропе. Это делают для обработки и более длительного хранения. Такие растворы плохо влияют на организм человека, в особенности на желудочно-кишечный тракт.

Фото: istockphoto.com

Следует также обратить внимание на консистенцию плода: слишком сухой финик содержит большую концентрацию сахара. Идеально, когда фрукт высушен на дереве естественным путём или на листе бумаги — без ускорения химическими способами. После покупки плодов нужно обязательно промыть их водой, чтобы они не были пыльными и излишне липкими.

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