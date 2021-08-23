Команда «Чемпионата» приняла участие в бизнес-регате PROyachting Cup

В субботу, 21 августа, в Москве, в яхт-клубе Royal Yacht Club прошла седьмая бизнес-регата от проекта PROyachting.
В соревновании приняли участие 14 команд: 7 команд в дивизионе «Бизнес» и 7 — в дивизионе «Медиа». Идея регаты — познакомить профессионалов из разных индустрий с яхтингом, с его возможностями по тимбилдингу, красотой и драйвом этого вида спорта.
Как и для большинства участников, для команды «Чемпионата» этот яхтенный опыт стал первым.
«Мы впервые поднялись на борт яхты, которой сам управляешь, и впечатления, конечно, того стоят. У нас была 13-я лодка, и она оправдала всё, что говорят о числе 13. Сначала у нас завязались какие-то узлы, где их не должно было быть, потом не открылся парус, но мы не отчаивались, и на последнем круге он у нас открылся. Мы очень много экспериментировали с верёвками и теперь точно знаем, где может запутаться генакер и как привязать грот. Участвовать в регате нам очень понравилось, мы обязательно придём ещё раз», — сказала Арина Забгаева, редактор направления «Здоровье», отдел «Лайфстайл».
Золотые медали турнира завоевала команда журнала Forbes, которая в четырёх гонках трижды финишировала первой и один раз — шестой. Серебряные — команда телеканала «Точка отрыва», бронза досталась журналу YACHTS Russia.
Результаты регаты в дивизионе «Медиа»
Результаты регаты в дивизионе «Бизнес»
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