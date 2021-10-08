Учёные доказали, что от орехов не полнеют. Чем они полезны?

Объедаться ими не стоит, но и скрупулёзно выбирать из ПП-десертов тоже.

Опасны ли орехи для худеющих?



Разбираемся вместе с нутрициологом и экспертом здорового образа жизни.

В больших количествах практически все продукты могут привести к набору веса, но калорийность орехов часто переоценивается. Это подтверждают и последние исследования, которые развеивают опасения вокруг этого продукта. Делимся результатами с вами.

Ирина Кононенко нутрициолог, диетолог, эксперт по правильному персонализированному питанию Орехи — источник полезных жиров, которых не стоит бояться.

Что говорят учёные?

Специалисты изучили результаты более чем 120 исследований о взаимосвязи орехов и лишнего веса. Выяснилось, что продукт никак не влияет на фигуру и даже наоборот, помогает поддерживать массу тела в норме. Исследователи объясняют это тем, что орехи богаты питательными веществами и быстро насыщают — то есть съесть их слишком много сложно. Плюс в орехах много клетчатки, а значит, примерно 20% калорий проходят транзитом через пищеварительный тракт и не откладываются на боках.

Александра Захарова эксперт здорового образа жизни Орехи действительно дают хорошее насыщение, и много их не съешь. Кроме того, они перевариваются достаточно долго. Поэтому если человек много двигается, то орехи помогают поддерживать энергетический баланс на достаточно высоком уровне. Но при малоподвижном образе жизни орехи могут навредить, поскольку неизрасходованная энергия легко превращается в жир.

Почему полезно есть орехи?

Если разобрать орехи по биохимическому составу, то это целая натуральная таблетка витаминно-минерального комплекса Mg В6. Миндаль, например, считается лидером среди орехов по содержанию магния, а в фундуке много витаминов группы B. Кешью и кедровый орех содержат витамины РР, В2 и В5 — пантотеновую кислоту, которая запускает процессы липолиза, расщепления жировой ткани. Кроме стройности, орехи дают дополнительную энергию, активизируют более 300 ферментных реакций в организме, стабилизируют сердечный ритм и гормональную систему. А ещё это элемент антистресса, спокойного сна и в целом «деликатес» для иммунной системы.

Фото: unsplash.com/@nordwood

Орехи хорошо добавлять в качестве дополнительного источника микроэлементов. В продукте достаточно много жира, а вот вопрос с количеством белка в рационе они не закрывают. Кроме того, если есть их вместе с другими продуктами, организм не сможет расщепить и переварить такой тяжёлый и плотный белок, который содержится в орехах. Это даст дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт и приведёт к изжогам, запорам и прочим подобным проблемам.

Можно ли поправиться от орехов?

Орехи — источник полезных жиров, которых не стоит бояться. Если в рационе минимум сладкого и мучного, вы не поправитесь. Кроме того, низкий гликемический индекс продукта в сочетании со сложными углеводами даёт более длительное ощущение сытости. А рекомендации по количеству зависят от вида ореха. Например, из-за повышенного содержания селена бразильским орехом лучше не увлекаться: 4-5 штук будет достаточно. В целом лучше не смешивать разные орехи в одном приёме пищи и в день употреблять не более 15-20 г.

Фото: unsplash.com/@samrat_khadka

Александра: Если на завтрак, обед и ужин есть по 10 орехов и больше ничего, то полученный дефицит калорий приведёт к уменьшению веса. Вот только за счёт какой ткани: мышечной или жировой? Скорее всего, организм потеряет белок (мышцы), а жир останется. Следовательно, после возврата к другой еде тело компенсирует период голода, нарастив жир и набрав вес. Получается тот же эффект, что и от диет. То есть только на орехах, конечно, не похудеешь. А вот дополнить ими рацион вполне можно. Употреблять продукт лучше в дневное время до 16:00. В таком случае фигура не пострадает.

А какие орехи вы любите больше всего?