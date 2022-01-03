Где покататься на коньках? 5 уютных и красивых катков в Москве

Что вы представляете, когда слышите слово «зима»? Холод и снег? Окоченевшие пальцы? А может быть, всё же катание по льду на коньках? Для любителей зимних развлечений мы подготовили список интересных и уютных катков в Москве. От маленьких и уютных до больших и ярких.

Каток в саду «Эрмитаж»

Пространство катка поделено на две части: с искусственным и натуральным покрытием. На искусственном льду вы сможете прокатиться в любую погоду, а вот лёд натуральный порадует необъятными просторами. Ведь его площадь составляет 4000 кв.м. Кроме того, на обоих катках располагаются отапливаемые раздевалки с коньками напрокат, а также лавки с тёплыми напитками и закусками. Замёрзнуть и заскучать там точно не дадут.

Сколько это стоит?

Обычный билет в будние дни — 250 рублей.

Льготный билет в будние дни — 175 рублей.

Что нужно знать?

Время посещения катка разделено на четыре сеанса, и билеты можно приобрести исключительно на конкретное время. Кроме того, при входе необходимо будет предъявить QR-код.

Каток на Патриарших

Всем любителям романа «Мастер и Маргарита» каток обязателен к посещению. Ведь именно на этом месте начинаются все события из этой книги. Если вы никогда не были на Патриарших прудах, открытый каток станет отличным поводом заглянуть в это местечко. Площадь льда здесь очень большая – 12 000 кв. м, так что всем желающим места точно хватит. Ночью каток освещают прожекторы, которые проецируют на поверхность льда цветы и снежинки. Праздничная атмосфера вам будет обеспечена на все 100%. А если вы замёрзнете и устанете, вас будет ждать кафе с горячим чаем или кофе. Также здесь есть тёплая раздевалка.

Сколько это стоит?

Вход на каток – бесплатный.

Что нужно знать?

В понедельник каток не работает. В остальные дни можно приехать покататься с 12:00 до 22:00. Прокат в этом году на катке не работает.

Каток «Серебряный лёд» в Измайловском

Это один из крупнейших катков Москвы, площадь которого насчитывает 11 000 кв. м. Здесь вы сможете не только отточить уже имеющиеся навыки, но и обучиться катанию на коньках с нуля. Каток предлагает услуги тренера по фигурному катанию, а кроме того, предоставляет в прокат «помощника фигуриста» — фигурку, опираясь на которую вы точно не упадёте, на каком бы уровне подготовки вы ни находились. Ну и, конечно же, никакой холод не помешает веселью, потому что прямо на льду расположился целый фудкорт с согревающими угощениями.

Сколько это стоит?

Входной билет в будни — 350 рублей.

Входной билет в выходные — 450 рублей. Имеются льготные тарифы.

Что нужно знать?

Билет можно приобрести только онлайн, через сайт катка. Посещение происходит в соответствии с выделенными для него сеансами. При входе необходимо показать QR-код.

Каток «Зеркальный» в парке Горького

Этот каток включает в себя целых пять павильонов, в каждый из которых можно приобрести отдельный билет. Тут вы найдёте места и для владельцев своих коньков, и для тех, кому необходим прокат. Вы сможете приобрести билет в зону повышенного комфорта или в зону для самых маленьких. В ней детей ждут коньки подходящих размеров и поддержка в лице помощника-пингвина.

Кроме того, на «Зеркальном» организуются весёлый новогодний квест с активными заданиями и хоккейные соревнования. Стать участником веселья можно всем, у кого есть билет. А если в процессе веселья вы замёрзнете, вас пригреет зона «Очаг», где можно найти живой огонь, скамейки с подогревом, еду, напитки, фотозону, ну и, конечно же, рождественскую атмосферу.

Сколько это стоит?

Взрослый билет — от 300 до 900 рублей в зависимости от выбранного дня и времени.

Детский билет — от 150 до 600 рублей.

Билет в павильон повышенной комфортности — от 2000 до 5000 рублей в зависимости от выбранного дня и времени.

Что нужно знать?

В понедельник каток не работает. Приобрести билеты можно на конкретные сеансы. При входе замеряют температуру и просят предъявить QR-код.

Каток на ВДНХ

Самый большой каток в Москве не оставит никого равнодушным. Множество огней, рождественские лавочки с угощением и атрибутикой — всё это делает привычно красивый парк ВДНХ просто сказочным. И по всей этой сказке можно проехаться на коньках.

Вам будут рады предложить и прокат коньков, и их заточку, и поддержку вроде пингвина, если вы делаете первые шаги на льду. Однако, помимо этого, вы сможете заказать музыку, под которую будет кататься весь парк, или даже целое отдельное мероприятие для себя и своих близких. Каток предоставляет все эти возможности.

Сколько это стоит?

Взрослый билет — 500 рублей.

Детский билет — 250 рублей.

Прокат коньков — 300 рублей.

Что нужно знать?

В понедельник каток не работает. Приобрести билет можно только на конкретное время, и в случае если вы опаздываете более, чем на 30 минут, ваш билет считается недействительным. Посетители допускаются на каток только при наличии у них масок и перчаток.

С таким выбором скучать этой зимой вам точно не придётся!