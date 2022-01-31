Американка похудела на 50 килограммов и смогла удержать форму даже после рождения двойни

В 2014 году Ребекка весила больше 100 килограммов, за два года она сбросила половину веса и продолжила путь к здоровому телу. В 2021 году вес девушки составлял 90 килограммов, но внутри себя она носила двоих малышей.

Как ей удалось похудеть и почему она продолжила тренироваться и во время беременности, рассказываем вместе с экспертом.

Ольга Памужак тренер-нутрициолог Важно понимать, что похудеть — это первая часть задачи. Не менее важно удержать результат. Поэтому изменять пищевые привычки нужно таким образом, чтобы их можно было придерживаться всю жизнь.



С чего всё началось?

К 2014 году Ребекка Графтон перепробовала десяток диет, которые сначала давали результаты, а потом приводили к срывам. После каждой из попыток резко ограничить рацион девушка набирала ещё больше и теряла веру в себя.

Графтон чувствовала себя несчастной, глядя на отражение в зеркале. Больше всего её пугала мысль о том, сколько времени и усилий уйдёт на избавление от десятков лишних килограммов, однако она справилась.

Я не позволила страху остановить себя. Я начала с маленьких изменений, которые привели меня к первым результатам.

Первым шагом к новому телу и жизни стал переход к здоровому питанию. Девушка вела подсчёт калорий, что позволяло ей в меру употреблять любимые блюда. В рационе стали преобладать продукты, богатые белком, а именно яйца, куриная грудка, нежирный сыр.

Акцент был сделан на разнообразных свежих овощах, приправленных специями. «Конечно же, контролируйте размер порций», – посоветовала подписчикам Ребекка.

Помимо сбалансированного питания, важную роль в потере веса сыграл спорт. Ребекка начала бегать. Девушка сразу выбрала достаточно интенсивный график — она тренировалась три дня в неделю.

В старшей школе у меня всегда случалась истерика, когда на уроке физкультуры учитель заставлял нас бежать стометровку. И если бы кто-то тогда сказал мне, что я буду добровольно ходить в фитнес-клуб, чтобы заниматься на беговой дорожке, я бы просто покрутила пальцем у виска.

Уже через год Графтон смогла сбросить 35 килограммов и начала участвовать в беговых марафонах. На первом же небольшом забеге в своём родном городе она прибежала к финишу первой. В январе 2016 года Графтон достигла очень важной отметки: она сбросила 45 килограммов.

Однажды вес вернулся

Весь свой путь Ребекка разделила с общественностью, запустив свой блог «Мои девчачьи капризы». В 2019 году, спустя ровно пять лет после начала истории, там появилась новая запись, которая испугала всех, кто вдохновлялся её историей: «Чему я научилась, набрав обратно 13 килограммов».

Я поняла, что на самом деле никакого секрета в потере веса нет: всё, что нужно, — это здоровое питание, физические упражнения и настойчивое мышление, чтобы НИКОГДА не сдаваться, сколько бы «промахов» у вас ни было на этом пути.

В этой заметке Ребекка поделилась тем, что она стала «рабом своей пищевой шкалы». Она не могла позволить себе есть в общественных местах, потому что для спокойствия ей было необходимо знать состав блюда вплоть до грамма. Девушка съедала не более 1600/1700 калорий и по-прежнему тренировалась по крайней мере шесть дней в неделю.

Однажды Ребекка вместе с парнем отправилась в отпуск и решила, что на отдыхе будет позволять себе абсолютно всё. Это привело к набору шести килограммов за неделю. После, несмотря на усилия, девушка набрала ещё семь килограммов, что заставило её сильно переживать.

Если пара слишком маленьких штанов, висевших в моём шкафу, заставляла меня чувствовать себя ужасным человеком, я решила, что пришло время просто купить пару штанов побольше и двигаться дальше! С того момента мне потребовалось почти восемь месяцев, чтобы полностью понять это.

«Точно так же, как мои привычки при моём самом большом весе не были нормальными, мои привычки при моём самом низком весе тоже не были нормальными. Я просто перешла с одного конца спектра на совершенно противоположный. Мне пришлось научить себя тому, как должна выглядеть НОРМАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ, и вот некоторые из выводов, которые я сделала:

если я перебрала с калориями или позволила себе что-то вкусное, я не стала плохим человеком;

мне не нужно ни на кого производить впечатление, кроме самой себя;

иметь здоровые отношения для меня важнее, чем иметь пресс;

снова иметь формы — это не так уж плохо;

потеря веса всегда будет частью моей личности, но это не вся моя личность».

Ольга Памужак тренер-нутрициолог Обычно я против подсчёта калорий, поскольку на личном опыте понимаю, что зацикленность на цифрах приводит к расстройствам пищевого поведения. Подсчёт калорий может быть полезен для людей, которым сложно контролировать размеры порций. Но даже в этом случае не рекомендую считать калории дольше 2-3 недель. Этого времени обычно достаточно для того, чтобы построить примерную картину сбалансированного рациона и придерживаться её дальше уже без калькулятора.

Как Ребекка выглядит сегодня?

В начале января 2022 года Ребекка родила двойню и сейчас находится в прекрасном состоянии. Она пьёт много воды, ест здоровую и сбалансированную пищу. Во время беременности она продолжала занятия спортом и занималась достаточно интенсивно: бегала в спортзале почти каждый день.

В своих социальных сетях Ребекка активно делится с подписчиками рецептами полезных блюд, рассказывает о динамике веса и поддерживает всех, кто решился на изменения.

Пока я была на пути похудения, никогда не пропагандировала совершенство, я проповедовала постоянство. Даже если я больше не стремлюсь активно похудеть, мои привычки всё ещё являются частью моей жизни.

Ольга Памужак тренер-нутрициолог Такое расписание мало кому подходит. Тренировки — это стресс, и организму нужно время для того, чтобы к нему адаптироваться. Только тогда мы можем назвать тренировки полезными. Адаптация — это восстановление и отдых. Оптимально тренироваться 3-4 раза в неделю. Если делать это чаще, возрастает риск переутомления. Полезной будет рекомендация повышать бытовую активность. Не нужно надеяться лишь на тренировки: выбирайте лестницу вместо лифта, помойте полы в доме сами, дайте роботу-пылесосу отдохнуть, ещё можно выйти на две остановки раньше от своей и пройтись пешком. Эти привычки могут внести даже больший вклад в коррекцию веса, чем тренировки.

За время своего похудения Ребекка смогла сформировать здоровые привычки и придерживается их по сей день.