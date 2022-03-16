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Эффективные упражнения для мужчин на силу, как стать сильнее мужчине

Как прокачать силу? 5 упражнений для мужчин от фитнес-тренера
Егор Фукалов
Тренировка для мужчин на силу
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Этот комплекс сделает организм крепче и даже поможет немного сбросить вес.
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Егор Фукалов
фитнес-тренер

Какие упражнения делать, чтобы стать сильнее?

Силовым тренировкам стоит уделять особое внимание. Они положительно влияют на здоровье и даже оказывают жиросжигающий эффект. Сильные и выносливые мышцы делают организм более крепким, а кости становятся мощнее.

Задача при силовой тренировке – работать с большими весами с маленьким количеством повторений и продолжительным отдыхом.

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Что важно знать перед силовой тренировкой?

Убедитесь, что ваши спина, ноги и руки здоровы. При таких тренировках вы получаете сильную нагрузку на суставы, поэтому не переборщите с весом.

Сделайте 15-минутную разминку. Это не только убережёт от травмы, но и повысит спортивный результат.

Тщательно отработайте технику движения. По возможности попросите помощи у тренера.

Используйте атлетический пояс. Он помогает фиксировать позвоночник в вертикальном положении, что позволит избежать травм.

Фото: istockphoto.com

Пять упражнений, которые помогут стать сильнее

Этот комплекс задействует большое количество мышечных групп. Он позволит укрепить суставы, коленные сухожилия и связки, а также улучшить координацию и осанку.

Становая тяга

Техника выполнения

  • Встаём, ноги уже ширины плеч. Штанга задевает голень. Спина прямая, с лёгким прогибом во время всего упражнения.
  • Исходное положение: садимся в полуприсед, руки опущены вниз и держат отягощение, лопатки сведены вместе.
  • Делаем глубокий вдох, мощным движением поднимаем таз и одновременно тянем штангу руками вверх. Движение начинаем с поднятия таза.
  • Выпрямляемся со штангой так, чтобы гриф задевал переднюю поверхность бедра.
  • На выдохе опускайте штангу на пол, сгибаясь в коленях. Спина ровная с небольшим прогибом в пояснице.

Выполняйте три подхода по 5-6 раз. Отдых между подходами — три-четыре минуты.

Приседания со штангой

Техника выполнения

  • Берёмся за штангу хватом чуть шире плеч. Снаряд кладём на лопатки, они должны быть сведены.
  • На вдохе опускаемся в нижнюю точку, чтобы таз находился ниже коленей. Последние направлены в стороны, а не внутрь.
  • Спина ровная с небольшим прогибом.
  • На выдохе мощным движением встаём в исходное положение.
  • Фиксируемся и повторяем движение.

Выполняем три подхода по 5-6 раз. Отдых между подходами – три-четыре минуты.

Жим штанги лёжа на горизонтальной скамье

Техника выполнения

  • Ложимся на скамью, прижимаемся к ней лопатками.
  • Ставим ноги на пол, плотно прижимая стопу.
  • Берём штангу хватом чуть шире плеч, чтобы она была над ключицами.
  • Медленно на вдохе опускаем снаряд на середину груди, сводя лопатки вместе.
  • Мощно выдыхаем при подъёме в верхнюю точку.

Выполняем три подхода по 5-6 раз. Отдых между подходами – три-четыре минуты.

Тяга штанги к поясу

Техника выполнения

  • Локти слегка прижаты к туловищу. В пояснице – естественный прогиб, спина прямая. Ноги слегка согнуты в коленях, а таз отведён назад.
  • Наклоняем туловище вперёд и горизонтально к полу.
  • Тянем штангу к поясу, отводя локти за спину. Лопатки сводим вместе и удерживаем снаряд в верхней точке на секунду.
  • Медленно опускаем штангу, не меняя положения спины.

Выполняем три-четыре подхода по 5-6 раз. Отдых между подходами – три-четыре минуты.

Жим штанги стоя

Техника выполнения

  • Встаньте ровно с лёгким прогибом в пояснице.
  • Возьмите штангу хватом на ширине плеч. Локти направлены немного вперёд.
  • На выдохе мощным движением поднимаем штангу вверх над лбом.
  • На вдохе плавно опускаем до срединной линии головы.
  • Поднимайте штангу за счёт рук, без толчка ног и раскачки корпуса.

Выполняйте три подхода по 5-6 раз. Отдых между подходами — три-четыре минуты.

При строгом соблюдении техники и регулярных нагрузках вы получите заметный результат через шесть недель.

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