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Привычки известных спортсменов, какие привычки спортсменов стоит позаимствовать, как сформировать привычку

5 привычек, которые стоит позаимствовать у профессиональных спортсменов
Наида Саидова Вероника Тюрина
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Привычки известных спортсменов
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Некоторые могут стать сюрпризом.

Для всех, кто занимается спортом, совершенно очевидным представляется факт, что спорт — это не только тренировки и выступления на соревнованиях, а целый образ жизни. В списке причин успеха атлета немаловажную роль играет ежедневная рутина — то, что дисциплинирует и организовывает.

<a href="https://vk.com/veronikatyurina_psy?ysclid=l2he2pv62o">Вероника Тюрина</a>
Вероника Тюрина
психолог

Чемпионами рождаются или становятся?
Если задать такой вопрос профессиональному спортсмену, то он, не задумываясь, ответит: «Только становятся!» Потому что он знает, каким трудом, кровью и потом даётся победа. Здесь не может быть лёгкого успеха – потому что всё по-настоящему.

Выделили пять привычек, которые помогут каждому не только в спорте, но и в обычной жизни.

Отдыхайте

Отдых так же важен, как и сконцентрированная работа. Отдыхая, мы позволяем организму восстановиться от нагрузок и подготовиться к новым. Количество и качество отдыха должно определяться вашими нагрузками.

Фото: unsplash.com/@mrleecanburn

Однако помните, что отдых — это не безделье: выходите на прогулку, читайте книги, медитируйте — выбирайте то, что позволит вам абстрагироваться от реальности и отдохнуть как морально, так и физически.

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Ставьте цели и задачи

Что делает любителя профессионалом? Соответствующий подход. Для достижения большой цели спортсмены разбивают свой путь к ней на циклы и микроциклы, чтобы двигаться поэтапно.

Фото: unsplash.com/@anniespratt

Эта привычка станет отличным помощником в любом деле — на работе, в прохождении учёбы или в составлении личных целей на год. Определите цели и сроки, составьте список задач, которые необходимо выполнить, чтобы добиться результата, и начинайте свой путь.

После каждого микроцикла будет возможность скорректировать направление или поблагодарить себя за то, что всё идёт по плану.

Советуйтесь и учитесь

Спортсмен — это целый коллектив экспертов. Все ведущие спортсмены имеют целую команду: массажисты, физиотерапевты, тренеры по специальной функциональной подготовке, врачи, нутрициологи и прочие специалисты сопровождают спортсмена на протяжении всей карьеры. Это не прихоть атлетов — это возможность получать экспертную помощь в любой сфере, влияющей на результат.

<a href="https://vk.com/veronikatyurina_psy?ysclid=l2he2pv62o">Вероника Тюрина</a>
Вероника Тюрина
психолог

Хорошо, если ваши амбиции и желания поддерживает профессионал, эксперт по достижению целей. Наша психика устроена так, что, если мы получаем поддержку наших планов и идей из ближнего окружения, это даёт нам больше сил. А если эта поддержка ещё и выражена профессионально, то вероятность вашей победы стремительно возрастает.

Оставьте для себя только те задачи, в выполнении которых вы уверены, а всё остальное доверьте профессионалам. Налоги, ремонт, уход за собственной причёской — всё это может делать кто-то другой, пока вы выполняете свои задачи.

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Соблюдайте режим дня

На любой большой дистанции дисциплина — это всё. Чтобы добиться цели, нужно уметь договариваться с собой, отсекать лишнее и дисциплинировать ум. Начать стоит с режима дня.

Распланированный заранее день и выстроенный график значительно разгрузят вашу рутину, а соблюдение простых правил по режиму поможет восстанавливать силы и распределять энергию на весь день: ложитесь и вставайте в одно и то же время, чётко разграничивайте рабочее и нерабочее время, откажитесь от того, что мешает, отдыхайте.

Фото: unsplash.com/@seibelhayley

Вероника: чем конкретнее у вас расписание, чем оно сбалансированнее, тем эффективнее вы. Помните, как в школе после 45 минут урока было 10-15 минут перемены? У взрослых нас должно быть так: 60-90 минут плотной деятельности, 5-15 минут перерыв. Вы также можете опираться на своё ощущение времени и варьировать количество минут на работу и отдых в соответствии со своей деятельностью.

Если упустить режимность, страдает скорость реакций, ухудшается настроение, становится сложнее переносить физические нагрузки и справляться со стрессом.

Следите за своим здоровьем

Профессиональные спортсмены не перестают заботиться о своём здоровье. Это позволяет своевременно выявить проблемы в работе организма и справиться с ними.

Фото: unsplash.com/@vicaleksa

Это отличная привычка, которую стоит позаимствовать у спортсменов. Даже если у вас ничего не болит — это не повод пропускать плановое обследование организма. Проведите чек-ап организма, чтобы знать свои слабые места и работать над их укреплением. Не пренебрегайте своим здоровьем — это наш самый ценный ресурс.

Вероника: Очевидно, что здоровье организма напрямую зависит от качества и количества пищи и воды. Отсюда вывод – сделать выбор еды и питья для себя важным и приоритетным, не «забивать» на это в угоду экономии времени или страху «оторваться от стада» и стать не как все.

На успех нужны силы и здоровье, иначе вы его просто не потянете.

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