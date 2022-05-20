В чём будут играть топы Европы в следующем сезоне? Несколько грандов уже показали формы

Победы и трофеи, безусловно, самое главное в спорте. Но немаловажно для команды выглядеть свежо и красиво. Именно поэтому один из главных инфоповодов поздней весны – анонс новых комплектов формы команд на будущий сезон.

В этой форме на протяжении года будут выступать и отстаивать честь клуба футболисты, её будут покупать болельщики, она попадёт в объективы камер. От её внешнего вида зависит многое.

«Ювентус»

Домашний комплект «Юве» на сезон-2022/2023 – новое видение классических чёрных полос на белой форме туринцев. Если не вглядываться, то ничего особенного. Но вот если подойти поближе, то можно увидеть, что чёрные полосы состоят из множества маленьких треугольников.

Фото: juventus.com

Этот паттерн придаёт форме интересный вид, футболка начинает играть новыми красками. Полоски на плечах чёрного цвета, тут ничего необычного. А вот изюминка этого комплекта – «электрический» принт титульного спонсора Jeep на груди.

«Реал» Мадрид

Всё новое – это хорошо забытое старое. Что может быть лучше, чем классика? Новая форма «Реала» – симбиоз формы образца 2007 года, так как полоски на плечах выполнены в фиолетовом цвете, и 2011 года, потому что воротник у новой формы в стиле поло – за последние несколько лет он уступил место V-образному вырезу и классическому круглому.

Фото: adidas.com

Но это не все нововведения — по всей площади новой формы расположены едва заметные эмблемы мадридского «Реала», вносящие что-то новое в классическую экипировку «сливочных».

«Рома»

New Balance тоже уже представила домашнюю форму «Ромы» сезона-2022/2023. В дизайне использована привычная красно-жёлтая палитра.

Фото: New Balance

Сотрудничество брендов длится уже второй год, и в новом сезоне New Balance удалось продолжить традиции — детали этой футболки говорят о неразрывной связи команды с Римом: слова «Figli di Roma» (Сыновья Рима. — Прим. ред.) расположены на задней стороне шеи.

Новую рубашку дополняет приподнятый воротник на пуговицах с жёлтой отделкой, манжета в тон, повторяющая форму спины вставка для вентиляции и ромбовидная сублимация на всей поверхности.

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» в новом сезоне не стала кардинально экспериментировать с формой, поэтому, на первый взгляд, она смотрится слегка скучновато. Но это лишь на первый взгляд. Жёлтую футболку теперь украшают чёрные полосы, не зря ведь игроков «Боруссии» называют «шмелями».

Фото: puma.com

Посередине формы полосы уступают место спонсору «1&1», смотрится это органично, логотип компании хорошо вписывается в общую композицию футболки. В целом Дортмунд изобретать велосипед не стал, но всё-таки сумел внести что-то новое и свежее в свой домашний комплект, потому что он действительно радует глаз.

«Бавария»

Форма мюнхенцев в сезоне-2022/2023 коррелирует с формой из сезона-2017/2018. Это благодаря белым полосам, которые наконец-то разбавили домашний комплект формы «Баварии». Начиная с 2018 года форма оставалась исключительно красной, что несколько поднадоело фанатам.

Фото: adidas.com

Однако, в отличие от сезона-2017/2018, теперь полосы горизонтальные, разной толщины, а рукава окаймлены также белыми вставками. В общем, разбавили красный белым, и стало, безусловно, интереснее.

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