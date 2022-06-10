6 причин пить берёзовый сок. Мнение нутрициолога

Но пить его можно не всем.

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Чем полезен берёзовый сок?

Берёзовый сок — природный биостимулятор, богатый витаминами и обладающий полезными свойствами. Рассказываем о шести причинах добавить этот напиток в рацион.

Берёзовый сок — питательный напиток для восстановления сил, когда простудные заболевания снизили иммунитет. Сок помогает справиться с весенней «депрессией» и усталостью, повышает уровень гемоглобина.

Берёзовый сок имеет богатый состав:

витамины — С, В6, В12;

минералы — калий, натрий, магний, кальций, железо;

белки;

аминокислоты.

Фото: istockphoto.com

В берёзовом соке также содержатся полезные для кишечника бактерии, которые заселяют его и улучшают пищеварение. Ряд исследований показали, что такой напиток обладает жаропонижающим, противовоспалительным и антимикробным свойствами.

Натуральный сок обладает и другими оздоровительными эффектами.

Нормализует уровень холестерина

В берёзовом соке есть соединение сапонин, которое способствует снижению уровня вредного холестерина в крови. Он связывает холестерин и желчные кислоты, тем самым препятствует всасыванию холестерина и улучшает его выведение из организма.

Помогает похудеть

Берёзовый сок способен выводить из организма избыток соли, фосфаты, мочевую кислоту, аммиак и остатки лекарств (в частности, антибиотики). Организм без токсинов быстрее избавляется от лишних килограммов. Напиток достаточно низкокалорийный (24 ккал на 100 мл) и хорошо снижает аппетит. Мочегонный эффект помогает справиться с отёками.

Фото: istockphoto.com

Улучшает работу печени

Напиток богат минералами, питательными веществами и витамином В12, особенно полезными для поддержания здоровья печени. Антиоксидантные свойства сока помогают выводить токсины и вредные вещества (насыщенные жиры, алкоголь, пестициды и др.), которые перерабатывает печень.

Очищает и витаминизирует кожу

Берёзовый сок улучшает состояние кожи лица и тела. Благодаря его способности выводить токсины из организма кожа становится более блестящей и эластичной.

Повышает иммунитет

Большое количество витамина С в берёзовом соке повышает иммунитет, в особенности при простудных, инфекционных и аллергических заболеваниях, а также очищает кровь от токсинов.

Фото: istockphoto.com

Защищает от кариеса

В берёзовом соке содержится древесный сахар — ксилит. Его особенность в том, что он не поддерживает обычные процессы жизнедеятельности опасных бактерий и тем самым провоцирует их гибель. Как следствие, происходит нормализация кислотно-щелочного баланса и снижение неблагоприятного воздействия кислот на зубную эмаль.

Кому можно пить березовый сок

Сок можно пить для поддержания здоровья органов желудочно-кишечного тракта, печени, для восстановления иммунитета. Как мочегонное средство он полезен для работы почек, но при условии, что у вас нет мочекаменной болезни. При сахарном диабете сок нужно пить с осторожностью, так как в его составе есть фруктоза и сахароза (до 5% от химического состава), а в магазинном напитке может присутствовать добавленный сахар. Людям с аллергией на берёзовую пыльцу — вполне логично — нужно отказаться от такого сока.

Фото: istockphoto.com

При покупке напитка обращайте внимание на состав. Натуральный содержит только два ингредиента: берёзовый сок и лимонную кислоту. Проверить напиток просто: настоящий берёзовый сок при нагревании темнеет и приобретает бурый цвет.

Витаминный коктейль из берёзового сока

Вам понадобятся:

берёзовый сок — 160 мл;

свежевыжатый яблочный сок — 40 мл.

Такой коктейль насыщен витаминами и безопасен для зубной эмали. Чтобы улучшить вкус чистого сока и увеличить его пользу, можно добавить немного свежеизмельчённого имбиря, куркумы или лимона.

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