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5 лучших упражнений для здоровья суставов и укрепления мышц

5 лучших упражнений для здоровья суставов. Видеотренировка с Максимом Калагуром
Маргарита Иванникова Александр и Максим Калагур
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5 эффективных упражнений для здоровых суставов
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Если делать этот комплекс регулярно, риск травм значительно снизится.

На тренировках мы чаще всего уделяем внимание прокачке мышц, делая акцент на силовые упражнение и поднятие тяжестей. А вот о суставах мы чаще всего забываем до момента, пока не появится дискомфорт.

Такого допускать нельзя, суставам тоже нужно давать полезную нагрузку. Существует очень много упражнений, которые помогают поддерживать их здоровыми и избегать травм во время тренировок.

Сегодня мы вместе с тренером Максимом Калагуром подготовили комплексную тренировку для здоровых суставов. Вас ждут упражнения на плечи, колени и таз. Все движения очень простые, не требующие дополнительных отягощений. Время тренировки выбирайте самостоятельно, но больше 10 минут она не займёт. Старайтесь подходить к занятию осознанно и выполнять упражнения, максимально концентрируясь на каждом движении. Включайте видео и занимайтесь вместе с нами!

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