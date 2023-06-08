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Жим Свенда: что это такое, техника выполнения, какие мышцы работают

Упражнение норвежского бодибилдера для прокачки груди. Учимся выполнять жим Свенда
Борис Ильин Виктор Обморнов
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Как правильно делать жим Свенда?
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В качестве основной нагрузки его лучше не использовать, и вот почему.

Упражнение придумал норвежский пауэрлифтер Свенд Карлсон, автор множества силовых рекордов. Выглядит оно довольно просто, но первое впечатление бывает обманчиво. Жим Свенда может дать полноценную нагрузку только в сочетании с другими упражнениями.

<a href="https://www.championat.com/authors/6431/1.html">Борис Ильин</a>
Борис Ильин
фитнес-тренер World Class

Чаще всего упражнения, носящие имена спортсменов из профессионального бодибилдинга, подходят далеко не всем. Так что, если вы начали заниматься спортом совсем недавно, вряд ли они помогут вам в достижении спортивных целей.

Что такое жим Свенда?

Это изолированное упражнение на грудные мышцы, пришедшее в мир фитнеса из бодибилдинга. Нужно понимать, что оно может использоваться исключительно в качестве предварительного утомления или в сете с базовыми упражнениями на грудные. Накачать грудь им не получится, оно нужно лишь для придания рельефа. Обычно жим выполняется с блинами, которые зажимаются между ладонями.

Предварительное утомление – это техника, которая позволяет вашим мышцам развиваться и прокачиваться равномерно. Перед тем как приступить к основному сету упражнений, вы выполняете дополнительные для проработки вспомогательных мышц. Они устанут, и во время тренировки главную нагрузку на себя примет нужная вам мышечная группа.

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Какие мышцы работают при выполнении жима Свенда?

Он одновременно прорабатывает сразу несколько больших мышц: какие-то в большей степени, какие-то в меньшей. При правильной технике основная нагрузка ложится на большую грудную мышцу, но также задействуются передняя дельта, трицепс и бицепс.

Борис Ильин: в данном упражнении грудные мышцы, бицепс и дельты работают в изометрическом режиме.

Как правильно делать жим Свенда?

Основная сложность не в технике. Жим Свенда делается довольно просто, всё зависит от веса, который вы выбираете. Если это ваш первый раз, начните с небольшого отягощения, с которым вы, возможно, уже давно не работаете в других упражнениях. А вот когда вы почувствуете уверенность, можете постепенно повышать планку.

Техника выполнения

  • Исходное положение: стопы на ширине таза, ноги слегка согнуты в коленях.
  • Возьмите один или два диска и зажмите их между ладонями на уровне груди.
  • Руки согните в локтевых суставах и напрягите мышцы живота.
  • Сдавливайте диски руками, оказывайте постоянное давление на них.
  • На выдохе разогните руки в локтевых суставах перед собой строго в горизонтальной плоскости, продолжая сохранять давление на ладони.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.
  • Темп выполнения поддерживайте умеренный, не торопитесь.

Борис Ильин: разгибайте и сгибайте руки строго в горизонтальной плоскости. Приводите плечевую кость максимально близко к корпусу. Сохраняйте давление на ладони на протяжении всего упражнения.

Вариации жима Свенда

Он оригинален сам по себе, но ещё интереснее его могут сделать разные вариации выполнения, а их у него предостаточно. Каждый сможет подобрать себе что-то по вкусу.

  1. Стоя с дисками.
  2. Лёжа с дисками.
  3. Лёжа с гантелью.

Жим Свенда лёжа с «блином» выполняется точно так же, как и классический, но теперь вы лежите, а не стоите. Тут уже кому что нравится. Важно, что вариант с выполнением лёжа позволяет лучше акцентировать внимание именно на работе грудных, а не на исходном положении стоя и удержании корпуса и мышц живота. Так что это отчасти проще.

Что касается жима Свенда с гантелью, тут всё аналогично. Только давление оказывается ладонями на рукоять, а не на диски.

Борис Ильин: на самом деле этот жим редко делают с гантелью. Лучше взять 2–3 диска по 5 кг. Чем больше площадь опоры, тем больше давление и больше моторных единиц статически вовлечены в работу.

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Кому подходит жим Свенда?

Мы уже говорили, что это упражнение было придумано профессиональным атлетом для бодибилдеров. Так что, если вы занимаетесь исключительно фитнесом и решили попробовать потягать железо, это не совсем то, что вы ищете. Также не советуем жим Свенда людям, которые совсем недавно увлеклись спортом, оно будет неэффективно.

А вот тем, кто уже имеет развитую большую грудную мышцу и хочет улучшить её рельеф или устранить асимметрию, жим Свенда подойдёт как нельзя лучше.

Фото: istockphoto.com

Чем заменить жим Свенда?

Прямых противопоказаний по здоровью к этому упражнению нет. Но предположим, вы ищете другое аналогичное упражнение. Скажем сразу, что идентичную изометрическую нагрузку довольно трудно найти.

Как вариант по траектории и плоскости движения напрашивается горизонтальное приведение плеча в тренажёре с паузой в конечной точке, а также сгибание и приведение плеча в ДРТ (двойной регулируемой тяге) или в кроссовере. Также с паузой и медленной негативной фазой.

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