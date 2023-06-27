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Торт, сыновья и роскошная супруга: Месси показал, как отпраздновал день рождения

Торт, сыновья и роскошная супруга: Месси показал, как отпраздновал день рождения
Лионель Месси
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Лионель Месси редко балует поклонников публикациями с сыновьями и женой. Однако недавно он сделал исключение.

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Звезда футбола отпраздновал своё 36-летие в родном городе Росарио и поделился семейными снимками в социальных сетях. На фотографии спортсмен вместе со своими сыновьями, супругой задувают свечи на клубничном торте. Он также оставил душевную подпись под постом:

Лионель Месси с семьёй

Лионель Месси с семьёй

Фото: @leomessi

Спасибо большое за поздравления!!! Наслаждаюсь, что могу отпраздновать этот день в Росарио с людьми, которых я очень люблю. Крепко обнимаю!!!

Фанаты поздравили кумира с праздником и отметили красоту его любимой жены Анотеллы Рокуццо.

Лионель Месси с семьёй

Лионель Месси с семьёй

Фото: @leomessi

День рождение спортсмена прошло максимально необычно. Помимо семейного вечера, он принял участие в прощальном матче Макси Родригеса на стадионе родного города.

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