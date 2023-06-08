«Деньги не были проблемой». Первые откровения Месси после срыва возвращения в «Барсу»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подтвердил, что переходит в «Интер Майами». Многие ждали легенду в «Барселоне», откуда он уехал в «ПСЖ» летом 2021 года. Но этого не случилось. Почему? Футболист рассказал об этом (и не только) в интервью Mundo Deportivo.

О периоде в «ПСЖ»

– Сейчас я чувствую себя спокойно и хорошо, так как этот сезон закончился. Это был необычный год, потому что чемпионат мира игрался в его середине. Этот турнир перевернул всё. Сейчас думаю о матчах сборной Аргентины и о каникулах.

С какими чувствами заканчивал сезон в «ПСЖ»? Со смешанными. Как я неоднократно говорил, первый год в Париже был непростым по многим причинам. Первые шесть месяцев второго сезона я чувствовал себя очень хорошо: в клубе, в городе, с семьёй.

Месси в «ПСЖ» Фото: Corbis via Getty Images

Потом был чемпионат мира, который, как мне кажется, сказался на всех клубах. Он как бы сделал этот сезон сезоном чемпионата мира. Из-за этого всё воспринимается иначе. Я планировал закончить этот сезон по-другому. Это были непростые два года. Но они уже позади.

Как в Париже жила моя семья? Они ездили в Каталонию при любой возможности. Но реальность такова, что мы не всегда знаем, что с нами произойдёт в будущем. Семья действительно с нетерпением ждала возвращения в Барселону. Уехать было очень трудно, мы никогда не хотели покидать Барселону. Но семья приняла мой выбор и поддержала меня в переходе в «ПСЖ». Это наше общее решение, не только моё.

Сначала моим детям было сложно в Париже, но теперь они адаптировались. Это дети: у них есть друзья в школе, им больно прощаться с ними. Они уже большие. Прежде всего Тьяго. Он понимает ситуацию и рад, что мы уезжаем.

Подробности ухода из «Барселоны»

– Это было тяжёлое решение. Ещё раз скажу, что всё это уже в прошлом. Это был неприятный этап. Мы с семьёй жили в иллюзии того, что я смогу остаться в Испании: я тренировался, дети ходили в школу.

В ночь перед подписанием нового контракта мне сказали, что заключить его невозможно и я должен покинуть клуб. Мне в спешке пришлось принять решение о переходе в другую команду. То, через что мы прошли, было большим испытанием.

– Не странно ли, что после моего отъезда «Барселона» подписала Феррана Торреса за € 55 млн? Не знаю. Я вынужденно покинул клуб, меня это ранило. Какое-то время я был зол, но все должны двигаться вперёд. И «Барса» должна. Подписали Торреса, значит, смогли себе это позволить. Спустя два года я уже не думаю о произошедшем.

Тоска по «Барселоне»

– Первый год в Париже был для меня сложным. Очевидно, что я скучал по «Барселоне». Больше скажу: я и матчи смотрел, тешил себя воспоминаниями, думал о возможности быть там. Я следил за «Барселоной» и в этом сезоне, я же фанат этого клуба. Вы сами всё понимаете. Очень рад, что они стали чемпионами. Много говорил с Хави – просто так, о некоторых матчах, после некоторых игр, о ситуации вокруг команды. Мы много разговариваем с ним с тех пор, как он стал тренером. И я, очевидно, прислушиваюсь к нему.

Мне было приятно, что на «Камп Ноу» эти два года скандировали моё имя. Ведь ушёл я странным образом, не попрощавшись. А я бы хотел, как это сделали Хави с Иньестой, Бускетс, Жорди Альба. Я бы хотел попрощаться с болельщиками должным образом. Хотя я понимаю, что в то время была пандемия и народу на трибунах могло и не быть. Моя привязанность к «Барселоне» является взаимной. Ведь, согласитесь, странно на протяжении двух лет слышать с трибун имя футболиста, который там уже не играет.

— История с «Барселоной» — это рана, которая кровоточит? Если только немного. Из-за того, что не смог попрощаться с болельщиками, как подобает. Мне кажется, я это заслужил. Как заслужили игроки, которых я называл ранее. Я хотел бы уйти таким же образом. Потому что кто-то может подумать, что я плохой парень – лично мне на месте болельщиков было бы неприятно. Вот почему я хотел попрощаться с людьми, которые жили клубом, которые вместе с ним радовались и страдали. Мне очень жаль.

Месси в «Барселоне». Весна 2021 года Фото: Corbis via Getty Images

Почему не состоялось возвращение в «Барселону»

– Я был преисполнен желанием и энтузиазмом вернуться, но, с другой стороны, я не хотел оказаться в сложной ситуации. Когда моя карьера зависит от решения других людей, когда моя жизнь в руках кого-то – не меня. Я хотел принять решение сам, думая о себе и семье.

Я разговаривал с Жоаном Лапортой один-два раза, не больше. В основном общение строилось через Хави. Мы говорили о том, действительно ли он хочет, чтобы я вернулся, будет ли это полезно для команды и для его профессионального роста.

Я слышал, что ради моего возвращения «Барселона» должна была пройти массу разных процедур, включая увольнение людей, продажу футболистов и снижение зарплат. Честно говоря, не очень хотелось переживать на этот счёт и потом думать, как изменения повлияли на моё возвращение. За карьеру в «Барселоне» много чего наслушался – не хотелось опять проходить через неприятные моменты.

Читал не очень много того, что писали. В основном общался с Хави. Ла Лига вроде бы дала добро на мой переход, но впереди было ещё целое лето, случиться могло что угодно. Не хотелось нервничать, быть как на иголках, чего-то ждать, переживать.

Я предпочёл принять решение о новом клубе как можно раньше – то есть сейчас. Чтобы спокойно наслаждаться межсезоньем, быть с семьёй и спокойно планировать, что и как будет в следующем сезоне.

Честно говоря, деньги как таковые не были проблемой. Мы с руководством даже не говорили о контракте. Клуб сделал мне предложение – но оно не было ни официальным, ни письменным, ни каким-то ещё. Со стороны «Барселоны» было намерение пригласить меня, но этот вопрос никак не двигался из-за административных нюансов. Смысл обсуждать деньги? Если бы меня волновали финансы, я бы поехал в Саудовскую Аравию или ещё куда-нибудь. Было бы много денег, но правда в том, что я своё решение не основываю на этом аспекте.

Сделала ли «Барселона» всё возможное, чтобы вернуть меня? Не знаю, это их проблемы. Я только знаю то, что обсуждал с Хави. Клуб, насколько понимаю, получил одобрение лиги на контракт со мной. Но я вам ещё раз скажу: решение зависело не только от этого. Много на какие вопросы я не получил ответы, их просто не было. На сегодняшний момент клуб не смог со стопроцентной уверенностью гарантировать мне, что я могу вернуться.

О давлении со всех сторон

– Не знаю, откуда столько информации, но в один день меня уверенно отправляют в Саудовскую Аравию, потом я будто уже согласился на камбэк в «Барселону», а ещё через день всё меняется опять. Поэтому не особо обращал внимание на прессу.

Сейчас у меня такой этап в жизни, когда я хотел бы чуть снизить к себе внимание. Два года в Париже были сложными – я долго жил в отеле с семьёй, возникало много бытовых проблем. Порой чувствовал себя прямо плохо. Да, был крутой месяц после победы на ЧМ, но глобально во Франции не чувствовал себя комфортно. Но надо двигаться вперёд: ради семьи и детей. Именно поэтому принял решение не сдаваться – даже после того, как не вернулся в «Барсу».

Так много было сказано за последние месяцы, так много просочилось лжи. Не могу опровергать всё сказанное кем-то, но я вижу, что есть журналисты, которые врут и искажают реальность. Но так, как они говорят, не происходит. На следующий день они снова врут. Но опять ничего не происходит. Меня беспокоит много вещей, но главное – что говорят и пишут о моей семье.

Лионель Месси с семьей Фото: Из личного архива Месси

Интерес из Саудовской Аравии

– Писали, что я еду в Саудовскую Аравию с Бускетсом и Жорди Альбой, что мы уже там обо всём договорились. Очевидно, я знал об их планах туда поехать, но мы никогда не договаривались сделать это вместе. Я принял решение ехать в Майами и не знаю, что они собираются делать.

Конец европейской карьеры

Как говорится, делай что должен и будь что будет. Очень хотел выиграть чемпионат мира. После того как это случилось, хочу найти немного спокойствия ради новых вызовов в будущем. Что я имею в виду, когда говорю, что хочу меньше внимания? Я покидаю Европу и теперь могу рассказать. У меня были предложения от европейских клубов, но я их даже не читал, потому что моя идея заключалась в возвращении в «Барселону». После того как это не получилось, я проанализировал ситуацию и решил покинуть европейский футбол.

Я стал чемпионом мира – это было последним пунктом, закрыв который я могу спокойно завершить европейский этап карьеры, чтобы уехать в США и наслаждаться гораздо большим количеством свободного времени.

Месси ещё будет в «Барселоне». Но в другом качестве

– Хотел бы я вернуться в «Барселону» если не как игрок, то в другой роли? Да, мне бы этого хотелось. Более того, я собираюсь жить в Барселоне после окончания игровой карьеры. Это одна из вещей, которую мы с женой и детьми давно для себя поняли.

Не знаю, когда, как и что случится, но я надеюсь, что однажды смогу внести свой вклад в успехи «Барселоны». Потому что это клуб, который я люблю. Я всегда это говорил. Я ценю привязанность во время карьеры и поэтому однажды хотел бы вернуться в «Барсу».