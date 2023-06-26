Хуан Роман Рикельме сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону

Бывший аргентинский полузащитник Хуан Роман Рикельме, который сегодня, 25 июня, провёл свой прощальный матч, высказался о соотечественнике Лионеле Месси. Экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» стал участником этого мероприятия.
«Мне повезло играть с великим футболистом. Не знаю, больше ли он в футбольном плане, чем Марадона, или меньше. Я наблюдал за ним всю свою жизнь, и замечательно, что он присутствует на этом мероприятии (Рикельме обратился к болельщикам, которые посетили игру. — Прим. «Чемпионата»).
Для всех замечательно, что ты здесь, это незабываемо (Рикельме обращается к Месси. — Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, ты хорошо провёл время, люблю тебя», — приводит слова Рикельме Mundo Deportivo.
Новой командой 36-летнего Месси стал «Интер Майами».
Месси забил самый быстрый гол в карьере — на второй минуте. Видеоролик:
Полная трансляция матча доступна в Okko.
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